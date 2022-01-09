Türkiye Gazetesi

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından olan Dr. Gizem Özlük Çilak kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisini inceleyen bir araştırma yaptı. Laboratuvar ortamında simüle edilen insan midesinde dönerde patojen bulunması durumunda insanların hasta olmaması için ne içeceğini ve ne kadar içeceği analiz edildi. Türkiye’de tüketimi en yaygın içeceklerden olan kola, ayran ve şalgam suyu birçok bakteri üzerinde denendi. Araştırmada bakteri sayılarını en çok şalgam suyunun düşürdüğü ortaya çıktı.

GIDA ZEHİRLENMESİNE EN İYİ ŞALGAM GELİYOR

Dr. Gizem Özlük Çilak toplu zehirlenmelerde aynı gıdayı tüketen bazı kişilerin hastalanmadığına dikkat çekerek bunun nedenlerinden birinin bakteri içeren gıdanın yanında alınan içecek türüyle ilgili olduğunu ifade etti. Alkolsüz içeceklerinin gıda zehirlenmelerine karşı etkisinin daha önce araştırılmadığını söyleyen Dr. Çilak, “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yaptığımız çalışmada, ülkemizde tüketimi en yaygın olan kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisini yine Türk halkı arasında tüketimi oldukça popüler olan döner ile etkileşimini inceledik. Çalışmamızda, gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili olabilecek içeceğin şalgam suyu olduğuna dair verilere ulaştık” dedi.

MİKROPLARA SAVAŞARAK ZEHİRLENMEYE ENGEL OLUYOR

Dr. Çilak, araştırmada insanı hasta edebilen gıda kaynaklı patojen miktarının azalmasını sağlayan içeceklerle ilgili analizlerde, şalgam suyunun, ayran ve koladan etkili olduğunu belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Şalgam suyunun antimikrobiyal özellikleri, yüksek antosiyanin içeriği ve asitliğinin doğal asitlerden ileri gelmesi sayesinde mideye gıda ile birlikte giren mikroplara karşı savaşarak gıda zehirlenmelerine engel oluyor. Yine ayran ve kolanın da bu patojenlere karşı belirli düzeyde etkisi olduğunu gördük ancak şalgam suyu ayrandan da koladan da daha etkili.”

Koronavirüs şalgam ihracatını arttırdı Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından tescillenen Adana Şalgamında koronavirüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı. Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, “Koronavirüsle mücadele döneminde yüzde 30-35 oranında sektör büyüdü. Almanya başta olmak üzere 46 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tescil sonrası Ukrayna ve Rusya’dan da talepler geldi” dedi.