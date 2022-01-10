Türkiye Gazetesi

Çiğ patates suyu faydaları merakla araştırılıyor. Son dönemde etkilerinin gündeme gelmesiyle herkes çığ patates suyunun faydalarını, çığ patates suyunun nasıl tüketileceğini merak ediyor. Bir çok faydası ile bilenen çiğ patates suyu cilde çok iyi gelirken sindirim sisteminş de düzenlemede yardımcı oluyor.

SABAHLARI PATATES SUYU TÜKETİN

Sabahları tüketilen patates suyunun bir çok faydası ortaya çıktı. Zayıflamaktan cilde kadar etkisi görülen patates suyunun faydaları

Patates suyunun aç karnına tüketilmesi öneriliyor.

İLTİHAP KURUTUYOR

Patates suyunun bel ve sırttaki ağrıları azaltarak iltihapları kuruttuğunu ortaya çıktı

KABIZLIĞA ÇARE

Kabızlık, mide yanması, şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerine de deva. Patates suyu bağırsak hareketlerini düzenlerken mide yanmasına da iyi geliyor

SAFRAYI TEMİZLİYOR

Safranın temizlenmesine yarıyor. Bunun yanı sıra kalın bağırsak ve böbreklerde bulunan atıkların dışarı atımını da kolaylaştırır. Tüm bunlara ilaveten idrar yolunda ve böbreklerde taş oluşumunu önler.

YÜKSEK TANSİYONU DÜZENE SOKAR

Yüksek tansiyonu düzene sokar. Yüksek miktarda potasyum içeren çiğ patates suyu, bu içeriği sayesinde yüksek tansiyon problemine iyi gelir. Tansiyon değerlerinin normal aralığa dönmesini sağlar, bu sayede olası kalp hastalıklarının riskini azaltır.

2 BARDAK ÇIĞ PATATES SUYU ASİDİ VÜCUTTAN ATIYOR

Gut hastalığını önler. Her gün düzenli olarak 2 bardak kadar içilen çiğ patates suyu eklemlerde birikmiş olan ürik asidin kristallerinden vücudu arındırır.

CİLT YANIKLARINA İYİ GELİYOR

Patates cilt yanıkları için inanılmaz fayda sağlar. Kesilmiş patates dilimleri güneş ya da sıcak su sonrası oluşan yanıklara bırakıldığında cildin daha hızlı iyileşmesini destekler.

NASIL KULLANILIR?

Morluklar için patates suyuna bir ped pamuğu batırıp gözün çevresine koyup 10 dakikada bir değiştirerek bu uygulama yapılabilir.

GÖZ ALTI HALKALARINA İYİ GELİR

Göz altı halkaları ve çizgileri için de doğal bakım olarak kullanılır. İçeriğindeki güçlü asidikler barındıran patates yüzeyin hızla yenilenmesini sağlar.

PATATES SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Tüketirken patateslerin kırmızı yüzeyli olmalarına dikkat etmek gerekir. Sirkeli suda iyice yıkanan patatesler kabukları ile beraber meyve sıkacağında sıkılır. Çıkan suyu atlandırmak için yarım bardak havuç suyu da ekleyebilirsiniz.

PATATES SUYULA NASIL ZAYIFLANIR?

Patates suyu zayıflamanın yanı sıra sağlıklı olmaya yöneltiyor. Patates suyu aç karnına tüketildiğinde dolaşımın düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Patates suyu ile zayıflama mümkündür. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için patates uyu ile zayıflama yöntemlerini bilmek gerekmektedir.

ZAYIFLAMAK İÇİN PATATES KÜRÜ

Patates yağsız olması ve zengin lif yapısı ile kilo vermede etkili olmaktadır. Patates suyu ile zayıflayanlar 3 günde 5 kilo verdiklerini iddia ediyorlar.

İŞTE PATATES KÜRÜ

Kabukları soyulmuş çiğ ve yıkanmış patatesler katı meyve sıkacağından geçirilir. Tamamen suyunun çıkmasına dikkat edilmelidir. Patates suyunu aç karnına sabahları tüketmek gerekir

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