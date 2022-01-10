Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 - 31 Aralık tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29 ve İzmir'de 323,30 oldu.

Verilere göre, 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.



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