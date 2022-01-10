Türkiye Gazetesi

Karaciğerin vücutta vitamin ve minerallerin depolanması, toksik maddelerin dışarı atılması gibi birçok hayatı önemi bulunuyor. İçinde birçok vitamin ve mineral bulunan bazı doğal gıdalar ise karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

İŞTE KARACİĞERİ YENİLEYEN BESİNLER

SARIMSAK

İçeriğinde ‘sülfür’ bulunan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde önemli bir görev üstleniyor. Vücuda sayısız faydası olan bu besin, karaciğer enzimlerini harekete geçiriyor ve vücuttan tüm zararları toksinleri söküp atıyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerin karaciğer hücrelerinden uzaklaştırılmasına da yardımcı oluyor. Uzmanlar, doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesini tavsiye ediyor.

AVOKADO

Birçok sağlıklı yağ içeren avokado, karaciğer yağlanması ile savaşıyor. Özellikle içinde bulunduğu Omega6 yağ asitleri ile karaciğerin yenilenmesine katkıda bulunuyor. Vücutta bulunan zararlı toksinleri de yok eden bu besin karaciğer sağlığı için son derece önemli.

ÜZÜM

Sağlıklı bir karaciğer için üzüm olmazsa olmaz! Bu meyvenin hem kendisi hem de çekirdeği şifa dağıtıyor. Yapılan pek çok çalışma, üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarı üzerinde çok olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor. Karaciğerin temizlenmesi için üzümün mutlaka beslenme programında yer alması gerekiyor.

ENGİNAR

Karaciğerin dostu olarak bilinen enginar, diyet listelerinde yer alması gereken besinlerin başında geliyor. Karaciğer sağlığı için enginarı mevsiminde ve taze olarak tüketilmesi gerekiyor.

KUŞKONMAZ

Her ne kadar tüketimi çok yaygın olmasa da kuşkonmaz, karaciğer sağlığı için faydalı besinlerin başında geliyor. Vücudu toksinlerden arındırmaya yarayan bu sebze karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

KARACİĞERİ YENİLEYEN KÜR

İşte karaciğeri toksinlerden arındırıcı kürün malzemeleri ve hazırlanışı...

7-8 dal maydanoz

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı limon

1 su bardağı su

Karaciğeri yenileyen kürü hazırlamak için bir rondoya tüm malzemeleri sırasıyla koyup çekin. Maydanozun iyice parçalandığından emin olun. Bu karışımı her sabah taze olarak hazırlayıp kahvaltıdan bir saat önce için. Kürü 15 gün boyunca düzenli olarak tüketmelisiniz. Bu kürü yılda iki kez yapabilirsiniz. Belirtilen süreyi aşmamaya özen göstermelisiniz.

KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN BUNLARA DİKKAT!

-Karaciğer sağlığı için yararlı besinlerin yanı sıra, tüketilmesi zararlı gıdalar da bulunuyor. Uzak durulması gereken besinlerin başında yağlı et grupları, sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri, yağda kızartılmış yiyecekler yer alıyor. Bu besinler karaciğeri yorabileceği için uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilmiyor.

-Karaciğer sağlığı için gün içinde yeterli miktarda su içmek gerekiyor. Ayrıca içilen suyun içine bir miktar zerdeçal atmak vücudu temizliyor ve karaciğerden zararlı toksinleri atıyor.

- Karaciğer yağlanmasına karşı spor yapmak da şart. Uzmanlar günlük 30 dakika da olsa yürüyüşlerin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Karaciğer sağlığını böyle koruyun Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ. Ancak bazı karaciğer hastalıkları erken evrede hiçbir belirti vermiyor, bu nedenle karaciğeri korumak için yaşam boyu dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusu.

Kahve karaciğer sağlığını koruyor İngiltere’de yapılan bir araştırma, herhangi bir kahve çeşidinin tüketilmesinin kronik karaciğer rahatsızlığını önleyebileceğini ortaya koydu.