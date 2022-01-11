Türkiye Gazetesi

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Omicron varyantının, virüsün davranışını tamamen değiştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Virüsün öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı ama bulaşıcılığı arttı. Artan vaka sayısıyla ağır vaka sayısı da artabilir. Varyantın bir başka özelliği virüse bağlı değişim, yeniden enfekte olma riskini artırmış olması. Daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlanıyordu ama bununla birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz. Bu durum sağlık sisteminde ek bir sıkıntıya sebep oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Ertuğrul uyardı: Omicron şubatta pik yapar Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Omicron’un hafif geçmesine aldanmayın, hastaneye yatışlarda da artış var. Vakalar şubat ayında pik yapabilir. Pandemiden çıkabilmek için korunma tedbirlerini elden bırakmayın...” dedi.

İstanbul’da Omicron yoğunluğu: Hastanelerde uzun kuyruklar oluştu İstanbul’da artan günlük koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.