Türkiye Gazetesi

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Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi portakalın sayısız faydası var. Bağışıklık sistemini destekler, mikroorganizmalara karşı vücudu korur, kolesterolü düşürüyor, zengin A vitamini içeriği sebebiyle göz sağlığına iyi gelir, kansere sebep olan serbest radikallerle savaşır, böbrek taşı oluşumunu engeller. Ancak portakaldan azami derecede faydalanabilmek için tüketirken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.



Portakal, en faydalı kış meyveleri arasında yer alıyor

BEYAZ KISMI ATMAYIN

C vitamini içeriğinin yanı sıra iyi bir posa kaynağı olan portakalın soyulduktan sonra kabuğu ve meyvesi arasında kalan beyaz kısmı da yenilmelidir.

HEMEN TÜKETİN

Portakal, özellikle vitaminler içerisinde en dayanıksız olarak bilinen C vitamini yönünden oldukça zengindir. İçerisindeki vitamin düzeyi havadaki oksijen ile etkileşime girerek aktivitesini kaybeder. Bu sebeple portakalı yemeden hemen önce soyun, mümkün olduğunca bıçakla kesmeden tüketin.

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEYİN

Asitli bir meyve olan portakal, özellikle reflü, gastrit ve mide yanması gibi sindirim sistemi hastalığı olan kişilerde midedeki şişkinlik, yanma ve gaz şikâyetlerini artırabilir.

Meyve kilo aldırır mı? Fazla meyve yemek şişmanlatır mı? Meyve her insanın günlük beslenmesinde yer alması gereken gıdaların başında gelir. Meyvelerin içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sağlık için çok faydalıdır. Ancak zayıflama sürecinde olanlar meyve kilo aldırır mı diye merak eder. Akıllardaki bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Sebze ve meyve temizliği nasıl olmalı? Vitamin ve mineralleriyle sağlığımız için faydalı olan meyve ve sebzeler, yetiştirilme esnasında birçok çevresel pisliğe maruz kalıyor. İyi yıkanmamış meyve ve sebzeleri tükettiğinizde enfeksiyon, sindirim bozuklukları gibi tehlikelerle sağlığınızı tehdit ediyor. Hâl böyle olunca da onları iyice temizlemek, güzelce yıkamak büyük önem kazanıyor.