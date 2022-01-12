Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı tüm dünyada yayılmaya devam ederken, yeni varyantın belirtilerini soğuk algınlığı ve diğer Covid-19 enfeksiyonlarından ayırt etmek gittikçe zorlaşıyor. Uzmanlar ise yeni bilgiler yapmaya ve uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Global Medikal Direktörü ve koronavirüs konusunda uzman Robert Quigley, Covid-19’un endişe veren yeni varyantı Omicron hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Robert Quigley, aşılanmamış kişilerin aşılılara göre Omicron varyantından daha çok endişe etmesi gerektiğini belirterek, “Aşı olanlar için tedirgin edecek belirli bir semptom yok” dedi.

Quingley, Omicron varyantında aşısız olanların farklı semptomlar gösterdiğini belirterek, “Aşısız kişilerde daha çok ateşlenme ve solunum sıkıntısı vakaları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerin hastaneye yatış oranları daha yüksek” dedi. Quigley, aşılılar için ise “boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilerin diğerlerine oranla hafif kaldığını kanıtladı” şeklinde konuştu.

Son yapılan araştırmalara göre Omicron aşı olanlarda griple eş değer belirtiler gösteriyor.

KORONAVİRÜS HASTALARINA TAVSİYE

Öte yandan koronavirüs uzmanı hasta hisseden kişilerin kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi, belirti gösterenlerin emin olmak için Covid-19 için testi yaptırmalarını vurguladı. Quingley ayrıca karantinadaki kişilere de bol bol sıvı tüketmelerini tavsiye etti.

Çarpıcı araştırma: Omicron’un hızla yayılmasının nedeni belli oldu Güney Afrika’da yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının diğerlerine göre çok daha yüksek “asemptomatik taşıyıcı” oranına sahip olduğu belirtildi.

Uzmanından rahatlatan açıklama: Aşı olanlarda ‘Omicron’ akciğere inmiyor Ülkemizde Covid-19’un yeni varyantı Omicron vakalarında artış görülürken, Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken, aşı olanlarda Omicron akciğerlere inmiyor" açıklamasında bulundu.