Türkiye Gazetesi

Tüm dünya Covid-19’un yeni varyantı Omicron ile mücadele ederken, Covid-19 ile grip virüsünün aynı anda görüldüğü flurona vakaları ile ilgili endişeler sürüyor.

ABD'de yaşayan Jamie Grayson, flurona olduğu sırada yaşadıklarını ABD merkezli haber sitesi Business Insider’a anlattı. Grayson, yaptığı açıklamada, “İlk olarak boğazımda ağrım varmış gibi hissettim. Sanki uzun süre bağırarak şarkı söylemişim gibi. Ancak sonrasında belirtilerim devam etti” dedi. Covid-19’a yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için bir kliniğe giden genç adam burada test yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı.

TERLEME VE TİTREME NÖBETLERİ GEÇİRDİM

Koronavirüse karşı tek doz aşısı bulunan Grayson’un ilgili klinikte grip için de verdiği test pozitifti. Genç adam, iki üç gün boyunca sürekli olarak öksürdüğünü ve ‘boğazında jilet varmış gibi’ hissettiğini belirtti. Grayson ayrıca geceleri terleme ve titreme nöbetleri geçirdiğini aktararak şöyle konuştu:

“Vücudumda ciddi derecede terleme ve titremeler vardı. Yatağımda gecenin bir yarısı dönüp durdum, terden çarşaflarım sırılsıklamdı.”

Grayson, üç günlük sürecin ardından kendisini iyi hissettiğini ancak öksürüğün devam ettiğini söyledi.

Jamie Grayson

İLK FLURONA VAKASI İSRAİL’DE ÇIKMIŞTI

Koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı İsrail’de geçtiğimiz günlerde pek çok kişiyi endişelendiren bir vakaya rastlanmıştı. Uzmanlar, ilk Covid-19 ile grip virüsünün aynı anda hamile bir kadında görüldüğünü söylemişti. Hamile kadında görülen bu çift enfeksiyona 'flurona' adı verilmişti.

İsrail’de hamile ve aşısız bir kişide ilk kez flurona vakası tespit edilmişti.

Flurona, vakaları İsrail’in ardından İngiltere, ABD, Brezilya, Makedonya ve Meksika’da da ortaya çıktı.

GENÇLERDE HAFİF, YAŞLILARDA AĞIR SEYREDİYOR

Flurona vakalarında hastalığın seyrinin yaş, kronik hastalık gibi etkenlere göre değişebileceğine dikkat çeken uzmanlar, genç ve sağlıklı hastalarda vakaların hafif atlatılacağını öngörüyor. 65 yaş üstü hastalarda ise hipertansiyonu, diyabet ve metabolik problemleri olanlarda, bağışıklığı bozulmuş kanser hastalarında ise vakaların hasar verici etkiler bırakabileceğine işaret ediliyor.

Yeni tehlike Flurona: Vakalar Türkiye’de de görülebilir Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, geçtiğimiz günlerde İsrail’de görülen Covid-19 ile influenza virüsünün aynı anda tespit edildiği ‘Flurona’ vakası ile ilgili açıklama yaptı. Oğuztürk, Flurona vakalarının Türkiye'de de olabileceğini söyledi.

Delta ve Omicron'dan sonra Flurona patladı! Vakalar artıyor Hafta başında ilk kez İsrail'de ortaya çıkan Flurona vakası, tüm dünyaya yayılmaya başladı. Mevsimsel griple koronavirüsün birleşimi olan Flurona, İsrail, İngiltere, ABD, Brezilya ve Makedonya'nın ardından Meksika’da da ortaya çıktı.