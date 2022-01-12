Türkiye Gazetesi

Avusturyalı araştırmacılar, 8 ayrı araştırmada çocuğunu emziren 1,2 milyon anneyi inceledi.

Araştırmada, emziren annelerin kalp hastalığına yakalanma ihtimalinin, bebeğini anne sütü yerine mamayla besleyen kadınlara göre yüzde 14 az olduğu tespit edildi. Bunlarda ileride felce yakalanma ihtimali de yüzde 12 daha az çıktı.

6 AY EMZİRİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR

Araştırmacılar, kalp hastalığı ve felç riskinin azalması için bebeklerin ne zamana kadar emzirilmesi gerektiğini açıklamadı. Dünya Sağlık Örgütü ise bebeklerin en az 6 ay emzirilmesini tavsiye ediyor.

ANNEYE FAYDASI ÇOK

Araştırmaya liderlik eden Dr. Peter Willeit, “Kendi sağlıkları üzerindeki faydaları bilselerdi daha çok anne çocuğunu emzirirdi” ifadesini kullandı.

Innsbruck Tıp Üniversitesi’nde epidemiyolog olarak görev yapan Dr. Willeit, iş yerlerinde anneler için özel emzirme odaları açılması çağrısında bulundu.

'Anne sütünü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor' Anne sütünü artıracak önemli bir besinin olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktörün bebeği özellikle ilk aylarda, günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmek olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Bursa'da Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda yangın Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme Odası'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hastane önünde paniğe neden oldu.