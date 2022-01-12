Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı, Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda, vaka sayısındaki artışın sürdüğü görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok" dedi.

145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 77 bin 722 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 422 bin 28 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 891 bin 835 ’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde” dedi.

Bakan Koca, ‘Omicron baskın hale geldi’ deyip son kararları duyurdu Sağlık Bakanı Koca, PCR testinin tarama amaçlı ve temaslı şahıslarda uygulanması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurarak, yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını söyledi.

Dikkat, hızla yayılıyor! Koronavirüs değil ‘süper grip’ olabilirsiniz Koronavirüs salgını sırasında alınan önlemler sayesinde vaka sayıları düşen grip güçlenerek yeniden aramıza döndü. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, son haftalarda hızla yayılan ‘süper grip’ ve ‘süper soğuk algınlığı’ hastalıklarına karşı uyarıda bulundu.