Türkiye Gazetesi

Zayıf olmak her zaman sağlıklı bir bedene sahip olmak demek değildir. Egzersiz ve diyetle çok çaba sarf ederek kurtulmaya çalıştığımız yağlara aslında vücudun ihtiyacı var çünkü bu yağlar olduğunda vücuttaki birçok fonksiyon eksiksiz çalışır.

DÜŞÜK VÜCUT YAĞ ORANININ ZARARI VAR MI?

Güzel bir beden uğruna birçok kişi zayıf ve ince bir vücuda sahip olmak ister. Oysa herkes zayıf olmak zorunda değildir. Üstelik yağlardan arınmış bir vücut her zaman sağlıklı bir bedene işaret etmeyebilir. Uzmanlara göre vücudun yağa da ihtiyacı vardır. Peki, vücuttaki yağ oranı düşerse ne olur? Bu sorunun detayına gelin birlikte bakalım…

Vücut yağ oranının erkeklerde %6, kadınlarda ise %16'nın altında olması düşüklük olarak kabul edilir.

İç organların etrafındaki koruyucu tabaka, hormonlar, beyin dokusu ve birçok metabolik görev için vücudun yağa ihtiyacı vardır. Vücutta yağ miktarının fazla olması kadar az olması da tehlikelidir. Vücuttaki yağ oranı kadınlarda 10 kilodan, erkeklerde ise 8 kilodan düşükse, bu durum sağlıksız bir bedenin göstergesi olabilir. İşte düşük vücut yağının zararları…

- Vücuttaki yağ oranının düşük olması sağlıksız saçlara ve saç dökülmesi gibi birçok soruna yol açabilir. Saçlar yetersiz beslenme ve uzun süre yapılan düşük kalorili diyetlerden kötü etkilenebilir.

- Düşük vücut yağ oranı cildin de bozulmasına ve sağlıksız görünmesine neden olur.

- Düşük yağ oranına sahip kişilerde, fazla ve ani kilo kaybından dolayı yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi problemler sıklıkla görülebilir.

- Vücut yağ oranınız gerçekten düşükse o zaman sağlıklı bir şekilde beslenerek biraz kilo almanız gerekebilir. Çünkü vücut yağ oranının düşük olması durumunda sağlıkla ilgili pek çok olumsuz durum ortaya çıkabilir.

VÜCUTTAKİ DÜŞÜK YAĞ ORANI DEPRESYONA YOL AÇIYOR

Yapılan araştırmalar, depresyonu olan kişilerin vücutlarında folik asit düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor. B12 eksikliği olanların da depresyona eğilimi fazla oluyor. Düşük vücut yağ oranına sahip olmak isteyenler yetersiz bu kişilerde depresyon daha fazla görülüyor.