Türkiye Gazetesi

Soğuk havaya maruz kalmanın kalp hastalığı tanısı konulmuş ya da konulmamış kişilerde kalp krizi riskini arttıracağını belirten Kardiyoloji Uzm. Dr. Enis Koçak, şöyle dedi:

“Soğuk havada kalp damarlarında ve vücudumuzda diğer kan taşıyan damarlarda büzüşme olmakta ve böylece kalbe giden kan miktarı azalacak, vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijen ihtiyacı duyacak ve büzülen kan damarları yetersiz kalınca kalp daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır.”

KALP HASTALIĞI RİSKİ ARTIYOR

Dr. Koçak, “Soğuk havanın kalbe bu olumsuz etkilerine maruz kalan bir kişi gribal enfeksiyon veya Covid-19 hastalığına yakalanırsa Covid-19 ve gribal enfeksiyonun kalbe zararlı etkileri olacağı için kalp hastalığı riski kat kat artmaktadır. Bu kış kalp hastalıkları yönünden daha dikkatli olmalıyız. Geçen yıl kalp hastalığının arttıran etkenler arasında soğuk hava ve koronavirüs varken bu kış bunlara ilave olarak gribal enfeksiyon daha fazla görülmektedir” diye konuştu.

AŞILAR TAMAMLANMALI, MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDİLMELİ

Dr. Koçak gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalığına karşı şu önerilerde bulundu:

“Düzenli beslenme, sıvı alımına ve vitaminlere dikkat edilmeli, kalın ve yünlü kıyafetler giyilmeli, yürüyüşe havanın sıcak olduğu saatlerde çıkılmalı, tok karna çıkılmamalı, göğüsün ön tarafı soğuk ile temasını engelleyen mont, ceket ve palto önü kapatılmalı, soğuk ve rüzgarlı havalarda zorunlu olarak yapılan aktivitelerde molalar verilmeli ve düşük tempoda yapılmalı, Covid-19 ve grip aşısı yaptırılmalı, eksik aşılar tamamlanmalı, maske ve mesafeye dikkat edilmeli.”

Uzmanı uyardı: Kışın kalp krizi geçirme riski daha fazla Yapılan birçok çalışmaya göre kış aylarında kalp krizi geçirme riskinin artıyor. Kalp krizi vakaları kış aylarında diğer mevsimlere göre 2-3 kat fazla görülüyor. Peki, kışın kalp sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Soğuk havalarda kalp krizi riskini en aza indirmek için neler yapılabilir?