Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısının İstanbul'da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, "Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor " dedi.



"OMICRON'UN BULAŞMA HIZI ÇOK YÜKSEK"



Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.

Koronavirüste son durum: Vaka sayısında azalma var Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

İlk kez kanıtlandı: Koronavirüs 20 dakikada bulaşma gücünü kaybediyor Çin’de ortaya çıkan ve iki yıldan beri hayatımızda olan koronavirüs ile ilgili İngiltere’de dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Çalışmada, Covid-19 virüsünün havaya uçtuktan 20 dakika içinde insanlara bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ını kaybettiği tespit edildi.