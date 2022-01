Türkiye Gazetesi

Eşkina balığının baş kısmından çıkartılan otolit taşı halk arasında balık taşı olarak adlandırılıyor. Balığın büyüklüğüne göre değişen ve kolayca çıkartılan otolit taşı alternatif tıp alanında böbrek rahatsızlıklarında sık sık kullanılıyor. Eskişehir Taşbaşı bölgesinde balıkçılık yapan Erhan Bozkurt taşın faydalarını görenlerin çok olduğunu söyledi.

BÖBREK TAŞI İÇİN BALIK TAŞI

Sadece eşkina balığında bulunan taşların kullanılabileceğini söyleyen Balıkçı Bozkurt, balık taşının balığın gırtlağındaki kemiğin içinden çıkartıldığını söyledi. Üretim olanlardaki taşların fayda sağlamayacağını söyleyen Bozkurt, “Balık taşı, böbrek rahatsızlıklarında, kum dökerken, taş düşürürken doktorların bile tavsiye ettiği doğal ilaç” dedi.

KUM VE TAŞI DÖKÜYOR

Balık taşını kullanırken eritilmesi gerektiğini söyleyen Erkan Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Taşı bir şişenin içine koyuyorsunuz, sonra üzerine limonu sıkıyorsunuz. Ortalama 10 tane taşa ilaveten bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorsunuz. Hazırladığınız şişeyi on gün boyunca, her gün kapağını açıp gazını alarak güneş görmeyen bir yerde saklıyorsunuz. On günün ardından taş eridikten sonra o karşımı sabahları aç karnına bir yemek kaşığı içiyorsunuz. Eğer çok ağrı ve sancınız varsa akşamları da aç karnına içebilirsiniz. Kumu döker, taşı da düşürür, hemen hemen 15-20 güne kadar etkisini gösterir.”

ESKİŞEHİR’DE ÇOK YAYGIN

Balıkçı Bozkurt, “Balık taşı Eskişehir’de yaygın olsa da diğer bölgelerde çok biliniyor. Kütahya, Bilecik gibi yakın bölgelerden bu taşı duyup gelip bizden alanlar var. İhtiyacı olanlar geliyor. Balık taşı almak için Kayseri’den gelenler bile var. Balık taşını kullandıktan sonra faydasını görüp bize teşekkür etmeye gelenler de var. Fiyatı taşın büyüklüğüne göre değişiyor, 5’den başlayıp 30 liraya kadar taş var. Tane olarak satıyoruz. Az miktarlar halinde kullanıldığı için fiyatı uyguna geliyor” dedi.

