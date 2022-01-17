Türkiye Gazetesi

Covid-19’un ortaya çıktığı ilk günden beri bilim adamları konuyla ilgili araştırmalar yapmaya ve çeşitli uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Uzmanlar, Omicron varyantının yayılmasına izin verilmesi konusunda ise endişeli.

UZMANLAR HEMFİKİR: YENİ VARYANTLARIN ORTAYA ÇIKMASI KAÇINILMAZ

Bilim adamları, koronavirüsün çok daha hızlı yayılan ama daha hafif geçirildiği düşünüldüğü için önlemlerin esnetilmesinin Omicron varyantının daha tehlikeli varyantlara kapı aralayabileceğinin altını çiziyor. Amerikan haber ajansı Associated Press'e konuşan uzmanlar, Omicron'un yayılmasına izin verildikçe yeni varyantların ortaya çıkması ihtimalinin arttığının altını çizdi.

Uzmanlar, yeni mutasyonların hastalığı hafifletme veya aşılardan kaçma garantisinin olmadığı söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Stuart Campbell Ray, şu an hem Omicron hem Delta varyantlarının dolaşımda olması nedeniyle insanların çifte enfeksiyon yaşayabileceğini söyledi. Ray ayrıca, uzun süren ve dayanıklı enfeksiyonların yeni varyantlar için bir üreme alanı oluşturabileceğini vurguladı ve “Aşı olunmaz ve Omicron yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Hazırlıklı olun, yeni varyant Omicron’dan daha hafif olmayabilir” dedi.

Boston Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Leonardo Martinez ise “Mutlaka koronavirüs aşısı yaptırılması gerekiyor. Omicron ne kadar hızlı yayılıp bulaşırsa, mutasyon riski o kadar artar ve daha fazla varyantın karşımıza çıkmasına sebep olur” yorumunu yaptı.

Öte yandan moleküler viroloji enstitüsü direktörü Louis Mansky de yeni varyantların “kaçınılmaz” olduğunu söyledi. Mansky, “Bu kadar aşısız insan olduğu için virüs salgının gidişatının kontrolünü üstleniyor” şeklinde konuştu.

İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: Omicron'un 20 ana belirtisi İngiltere’de yapılan araştırmada Omicron varyantının 20 ana belirtisi tespit edildi. Semptomların ilk beşi ise burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşurma şeklinde görülüyor.

Omicron’dan korunmak için tek maske yetmiyor Yaklaşık iki yıldır pandeminin etkisinde olan dünya, Omicron varyantının ortaya çıkması ile bir kez daha alarma geçti. Bilim adamları ise Covid-19’un yeni varyantı Omicron’a karşı çift maske takılması konusunda uyarıda bulundu.