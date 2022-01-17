Türkiye Gazetesi

ABD’li bilim adamlarından koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerle ilgili bir araştırma yapıldı. Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların sağlık geçmişleri araştırıldı. Ventilatöre bağlanan hastaların çoğunun geçmişinde bir dizi sağlık sorunu olduğu tespit edildi.

KAN ŞEKERİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Koronavirüs hastaları üzerinden yapılan araştırmada hastaların obezite ve diyabet hastalıkları göze çarptı. Araştırmada SARS-COV-2 virüsünün vücuttaki kan şekeri kontrolünü kötüleştirdiği ortaya çıktı. Özellikle diyabet şeker hastası insanlar için hayati önem taşıyan kan şekeri sorununa neden olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜSÜN YAYILIMINI HIZLANDIRIYOR

Pandeminin başından beri doktorlar şeker tüketiminin azaltılması yönünde bir dizi uyarılarda bulunuyor. Diyabetin koronavirüsün çoğalmasına katkıda bulunduğunu söylüyor. Ancak nasıl olur da diyabet bir solunum virüsüyle savaşmayı zorlaştırıyor? Bilim adamları yaptıkları araştırmayla bu soruyu cevapladı. SARS-CoV-2, pankreasın insülin üreten beta hücrelerinde bulunan reseptörlere bağlanarak bu soruna yol açtığı tespit edildi.

PANDEMİDE TÜKETİMİ EN TEHLİKELİ BESİN ŞEKER

CNBC’ye yazan Dr. Heather Moday, hastalarına sık sık diyabet konusunda uyarıda bulunduğunu belirtiyor. Çünkü diyabet, zararlı patojenlerin vücuda girmesini önleyen veya yavaşlatan bağışıklık sistemini zorluyor. ABD’li doktor, bağışıklık sistemimiz söz konusu olduğunda ne yediğimizin çok önemli olduğunu vurguluyor. Devamında ise, pandemi sırasında en tehlikeli besin kaynağının şeker olduğunu belirtiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Kan şekeriniz yüksek olduğunda, inflamatuar sitokinleri harekete geçiren, kan damarlarına zarar veren ve bu bölgeleri onarmak için bağışıklık sistemini harekete geçiren bir insülin direnci ve obezite kısır döngüsü başlar. Bu durum, bağışıklık sistemi için büyük bir dikkat dağınıklığı oluşturur ve tehlikeli bakteri ve virüslerin vücudumuzun savunmasını aşmasının önünü açar.

BASİT KARBONHİDRATLARDAN DA UZAK DURULMALI

Düzenli olarak şekerleme, kek veya kurabiye yemeseniz bile bazı besinlerin içindeki şeker miktarı da zararlı olabiliyor. Örneğin, ekmek, makarna, pirinç, mısır gevreği ve hatta belirli meyve ve meyve suları gibi çok fazla basit karbonhidrata sahip olmak kan şekerinizi sessizce yükseltebilir. Yaşınız ne olursa olsun, doktorunuzdan bir açlık hemogoblin A1c testi yapmasını isteyebilirsiniz. Bu sadece açlık kan şekerinizi öğrenebilir ve bir sorun varsa buna göre beslenmenizi değiştirebilirsiniz.

ŞEKER ZEHİRSE LİF PANZEHİR

Bu arada, şeker zehirse lif panzehirdir. Lif sadece sindiriminizi düzenli tutmakla kalmaz, aynı zamanda şekerin kan dolaşımınıza emilimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Gazlı içeceklerin, meyve sularının ve şekerli kahvelerin sağlığınız için bu kadar zararlı olmasının bir başka nedeni de lif eksikliğidir. Fasulye, mercimek, yulaf, avokado, karabuğday, armut, ahududu, arpa ve keten tohumu gibi pek çok gıda yüksek lif oranına sahip.

Hazır gıda tüketenler dikkat! Öldüren bakteri şeker seviyor Gıda sektöründe kullanılan pek çok katkı maddesi sağlığımıza dolaylı veya direkt olarak etki edebiliyor. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre bir şeker katkı maddesi ABD’de ciddi şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koydu.