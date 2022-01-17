Türkiye Gazetesi

“Akşam 6’dan sonra yemek yemek kilo verdirir mi?” diye pek çok kişi merak ediyor. Formda kalmak için pek çok insan birbirine benzer tavsiyeyi veriyor. Peki, akşam 6’dan sonra yemek yememek gerçekten kilo kaybına yardımcı olur mu?

AKŞAM 6’DAN SONRA YEMEK YEMEMEK KİLO KAYBI SAĞLAR MI?

Yapılan çalışmalar akşam 6’dan sonra yemek yememenin gece acıkmalarını tetiklediğini gösteriyor. Gece acıkmalarının sonu genel olarak yağlı yiyecekler tüketmekle son buluyor. Bu durum da kilo vermeye değil, tam tersi kilo almaya sebep oluyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, akşam 18:00’dan sabah 06:00’ya kadar hiçbir şey tüketmemenin, yarım kilo verdirdiği görülmüş. Akşamları yemek yemelerine izin verilen grup ise haftada 600 gram kadar almış. Uzmanlara göre akşam saatinden sonra yemek yememeye odaklanmak çok doğru bir yaklaşım değil. Doğru olan, gün içerisinde ne kadar yeterli beslenip beslenmediğimize yoğunlaşmak ve gece acıktığımızda hafif bir ara öğün yapmak.

Gece, insan metabolizması yavaşlar. Bu nedenle yatağa girmeden hemen önce yenilen yemekler kilo aldırabilir.

GECE YEMEK YEMEK KİLO YAPAR MI?

Gece yemek yeme ve kilo alımı arasındaki ilişki incelendiğinde, genel olarak gece acıkan kişilerin fazla kalori aldığı ortaya çıkıyor. Çünkü gece yemek yiyen kişiler daha sağlıksız gıdaları tercih ediyor. Gece acıkmalarının önüne geçmek için ise güne güzel ve doyurucu bir kahvaltı ile başlamak gerekiyor. Gün boyunca hafif öğünlerle ve dengeli beslenmek şart. Böylece gece acıkmalarının da önüne geçiliyor.

Öte yandan uzmanlar akşam 6’dan sonra yemek yememenin değil neler yendiğinin önemli olduğunu söylüyor. Diyetisyenler “Gece acıkıyorsanız yemek yemekten çekinmeyin” diyor. Akşam saatlerinde acıkıldığında kalorisi düşük meyve veya sebzeler tercih edilebilir.

GEÇ SAATTE YEMEK YEMENİN ZARARLARI NELER?

Gece geç saatte yemek yemek kan şekerinde artışa sebep olur. Bu durum obezite, kalp hastalıkları gibi problemleri tetikleyebilir. Geç saatlerde yemek yemek beyin sağlığı için de zararlı. Geç akşam yemeği beynin öğrenme, konsantrasyon ve ezberleme becerisini etkiliyor. Öte yandan gece yemek yemek, reflü gibi mide sorunlarını da tetikliyor. Reflüden şikayetçiyseniz, gece reflüyü önlemek için yemek yeme ve uyku arasında en az iki saatlik bir boşluk oluşturmanız gerekiyor. Aksi halde midede yanma şikayetleri artıyor.

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