Türkiye Gazetesi

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Koronavirüse yakalanmış yaklaşık 850 bin kişi üzerinde yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre hastaların yüzde 80’i boğaz ağrısından şikâyet ediyor. Buna karşılık sadece yüzde 13’ü tat ve koku kaybı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, covid’in soğuk algınlığından ayırt edilemez olduğunu ifade ederek, artık enfeksiyonun belirtileri içinde en üst sıraya boğaz ağrısının yazılması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar “Hazırlıklı olun” deyip uyardı: Yeni varyant Omicron gibi hafif olmayabilir 2019 yılında ortaya çıkan ve hayatı alt üst eden koronavirüs ile ilgili yapılan yeni uyarılar korkuya neden oldu. Bilim adamları, “Aşı olunmaz ve Omicron yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Hazırlıklı olun, yeni varyant Omicron’dan daha hafif olmayabilir” dedi.

İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: Omicron'un 20 ana belirtisi İngiltere’de yapılan araştırmada Omicron varyantının 20 ana belirtisi tespit edildi. Semptomların ilk beşi ise burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşurma şeklinde görülüyor.