Türkiye Gazetesi

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Hastaneye yatışların değerlendirildiği İngiltere verilerine göre Covid'in Omicron varyantı bir yaşın altındaki bebekleri önceki varyantlardan daha fazla etkiliyor. Covid sebebiyle hastaneye başvuruların yüzde 38’ini bebeklerin oluşturduğunu gösteren raporda bu artışın yetişkinlerin ve daha büyük çocukların hem aşı hem de Covid’e yakalanarak oluşan bağışıklık sebebiyle şiddetli enfeksiyondan korunmalarına bağlı olabileceğini de vurgulanıyor.

Omicron’un belirtisi boğaz ağrısı Omicron varyantının semptomlarını Delta varyantı ile karşılaştırarak analiz eden Londra Kings Kolej bilim adamları, yeni varyantın en sık görülen belirtisinin boğaz ağrısı olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: Omicron'un 20 ana belirtisi İngiltere’de yapılan araştırmada Omicron varyantının 20 ana belirtisi tespit edildi. Semptomların ilk beşi ise burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşurma şeklinde görülüyor.