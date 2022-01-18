Türkiye Gazetesi

Covid-19 hastalığının en yaygın görülen belirtilerinden biri olan tat ve koku kaybı bazı kişileri aylarca etkiliyor. Bu durumun neden meydana geldiği ise merak konusuydu.

HÜCRELERE ZARAR VERİYOR

Bilim adamları, yaptıkları çalışmayla Covid-19’dan kaynaklanan tat ve koku kaybının genetik bir risk faktörüne bağlı olarak ortaya çıkabileceğini saptadı. ABD’de araştırmayı yapan uzmanlar, virüsün burnun ‘koku alma epiteli’ olarak adlandırılan kısmındaki koku alma hücrelerine zarar verdiğini söyledi.

SORUMLUSU BU İKİ GEN ÇIKTI

Human Genetics adlı Amerikan firması, koronavirüs testi pozitif çıkan, tat ve koku alma duyusunu kaybeden kişilerle olmayanlar arasındaki genetik farklılıkları karşılaştırdı. Sonuçlarda iki grupta ‘UGT2A1’ ve ‘UGT2A2’ isimli iki genin gruplar arasında farklılık gösterdiği tespit edildi.

Uzmanlar bu iki gene sahip kişilerde tat ve koku kaybının daha fazla olduğunu açıkladı. Öte yandan bu iki genin koku alma yeteneğinin kaybına katkıda bulunan işlevsel bozulmada rol oynayabileceği söylendi.

İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Covid-19'un çok belirgin bir semptomu Koku kaybının, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin bir göstergesi olduğu bildirildi.