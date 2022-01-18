Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, Nature Genetics dergisinde yayımladıkları yeni bir makalede, ABD ve Birleşik Krallık'tan yaklaşık 70 bin yetişkinin genomunu incelediklerini açıkladı. Araştırma ekibi, COVID-19 sırasında tat ve koku kaybıyla ilişkili genleri aradı.

Toplamda COVID-19 semptomlarını tanımlayan 1 milyondan fazla katılımcı verisini kullandılar. Araştırmacılar, koku veya tat kaybı bildiren 68 bin 841 kişiye odaklandı.

Ekip daha sonra, bu duyularını kaybetmiş kişilerde tat ve koku ile ilişkili olduğu bilinen genom parçalarını, enfekte olmayan kişilerin genomlarıyla karşılaştırdı.

TAT VE KOKU KAYBIYLA İLİŞKİLİ GEN VARYANTLARI

Kromozom 4'te, hem daha önce koku ile bağlantılı hem de kokuları metabolize eden UGT2A1 ve UGT2A2 olmak üzere iki gen varyantının yakınında bulunan bir bölge buldular.

Ayrıca, çalışmadaki varyant genlere sahip kişilerin koku veya tat kaybı yaşama olasılığı yüzde 11 daha fazlaydı. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 virüsünün iki genle ilişkili enzimlerle nasıl etkileştiği hala bilinmiyor.

Önceki araştırmalar, virüsün havadaki kokuların işlenmesinde rol oynayan canlı hücrelere bulaştığını göstermişti. Bu nedenle, araştırmacılar için bir sonraki adım, hem normal koşullar altında hem de COVID-19 ile enfekte olduklarında bu tür hücrelerle nasıl etkileşime girdiklerini görmek için genetik varyantları olan insanların ürettiği enzimlerdeki farklılıklara bakmak olacak.

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