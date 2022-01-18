Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan Beşiktaş, 122 gün sonra galibiyet yüzü gördü. Müsabakanın ilk yarısı penaltı vuruşuyla kaydedilen gol, maçın ilk ve tek golü oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

35. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic’in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

Beşiktaş, 39. dakikada Batshuayi’nin golüyle öne geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

48. dakikada Batshuayi’nin yay üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Larin’in plase vuruşu direk dibinden auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası içi sağ tarafındaki Levent’in penaltı noktası gerisine çıkardığı pasta Bistrovic’in topu kontrol ettikten sonra çektiği şut kaleci Ersin’de kaldı.

86. dakikada Bistrovic’in kaleyi cepheden gören pozisyondan yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin yatarak kornere çeldi.

KARAGÜMRÜK'ÜN PUAN ALAMADIĞI TEK İSTANBUL TAKIMI BEŞİKTAŞ OLDU

Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı ağırlayan Karagümrük, 39. dakikada Batshuayi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi de Alex Teixeira’nın golüyle 1-0 kaybeden Karagümrük, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda yalnızca Beşiktaş karşısında puan alamadı. Ligin ilk yarısında Başakşehir’i 3-1 ve Kasımpaşa’yı da deplasmanda yine aynı sonuçla 3-1 mağlup eden Karagümrük, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan ise 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Salih Dursun xx (Davide Biraschi dk. 90 ?), Burak Bekaroğlu xx, Jure Balkovec xx, Caner Erkin xx (Alparslan Erdem dk. 90 ?), Jimmy Durmaz xx (Aleksandar Pesic dk. 76 x), Adnan Uğur xx (Levent Mercan dk. 46 xx), Emre Mor xx, Fabio Borini xx, Yann Karamoh xx (Vato Arveladze dk. 58 x), Kristijan Bistrovic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Güven Yalçın dk. 79 x), Miralem Pjanic xx (Salih Uçan dk. 89 ?), Oğuzhan Özyakup xx (Can Bozdoğan dk. 70 x), Cyle Larin xx (Gökhan Töre dk. 79 x), Michy Batshuayi xx (Alex Teixeira dk. 88 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Mehmet Topal, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gol: Batshuayi (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Volkan Demirel (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Batshuayi (Beşiktaş)

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