Türkiye Gazetesi

Patlamış mısırın bilinenin aksine doğru bir ara öğün olabileceğinden bahseden Aysun İpek, “Patlamış mısır, diyet programlarına eklenmesi önerilen besinlerden biridir. Tok tutmaya ve iştahın kapanmasına yardımcı olur. Kilo verme sürecinde atıştırmalık olarak mısır tüketilmesi yemek yeme isteğinin azalmasını sağlar” dedi.

Bazı insanlar patlamış mısırı zararlı bir abur cubur olarak görüyor ama aslında öyle değil. Çünkü bu besinin içinde bol miktarda lif bulunuyor, patlayınca işin içine biraz yağ girse de kalorisi epey düşük.



YAĞSIZ VE TUZSUZ OLARAK TÜKETİLEBİLİR



Kilo vermek için yağsız ve tuzsuz patlamış mısır tüketilmesinin önerildiğine dikkat çeken İpek, şunları söyledi:



“Her gün düzenli olarak bir kâse kadar yağsız ve tuzsuz patlamış mısır tüketilebilir. Abur cubur ve yağlı atıştırmalıkların tüketilmesi kilo vermeyi zorlaştırır. Aksine kilo alınmasına neden olabilir. Bu atıştırmalık yerine de öğün aralarında patlamış mısır tüketilebilir. Çocuklarımızın beslenme çantalarında da ara öğün olarak patlamış mısıra yer verilebilir çünkü sağlıklı ve düşük kalorilidir.”

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