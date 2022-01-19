Türkiye Gazetesi

Bakan Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etken maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.



ÜCRETSİZ SAĞLANMAYA DEVAM EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir" dedi.