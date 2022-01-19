Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sonrası uzun dönemde ortaya çıkan ‘parozmi’ bulgusu, çocukların iştahını etkileyerek yemek seçmeye neden oluyor. Kokuları farklı ve genelde kötü algılama rahatsızlığı olarak tanımlanan parozmi, Covid'e yakalanan yetişkinlerde görülen bir yan etki. Ancak yemek seçtiği düşünülen çocuklarda bu durumun fark edilmemesi mümkün.

BBC’nin haberine göre, İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi ile Fifth Sense adındaki sivil toplum kuruluşu, çocukların parozmi belirtisi gösterip göstermediğini anlamaya yardımcı olacak bir kılavuz hazırladı.

ÇOCUKLARI YEMEKLERDEN SOĞUTABİLİR

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Carl Philpott, "Birçok ebeveynin kaygı içinde ve ne yapacağını bilemez durumda olduğunu düşünüyorum. Bu rahatsızlık çocukları yemeklerden soğutabilir, pek çoğu yemek yemekte bile zorlanabilir" dedi.

Profesör Philpott, meslek hayatında ilk kez ergenlik çağında parozmi hastaları görmeye başladığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar altında yatan sorun anlaşılmadan, sadece çocukların yemek seçtiği düşünülüyordu. Özellikle de yiyecekle ilgili veya otizm gibi başka sorunları olan bazı çocuklarda bunu teşhis etmek gerçekten çok zor olabilir” şeklinde konuştu.

Eylül ayında Covid'e yakalanan 11 yaşındaki Malisse Kafi, "Her şeyin tadı dışkı ve çürük yumurtaya benzediği için" yemek yemez oldu. Annesi Dawn Kafi, yiyeceklerin oğlunun öğürmesine ve tıkanmasına neden olduğunu söyleyerek, “Çok korkunçtu. Ne yapacağımızı bilemedik, yemek yesin diye yapmadığımız kalmadı, sevdiği yemekleri pişirdik, ama ne yapsak daha çok hastalanmasına neden oldu. Kötüleşmesini izlemek çok üzücüydü, hiç yemek yemez oldu” dedi.

Kilo kaybeden çocuk, iki ay içinde sıvı kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı. Şu an ise sürekli olarak kendini yorgun hissettiği ve sağlık sorunlarının devam ettiği öğrenildi.



Koronavirüs sonrası uzun dönemde ortaya çıkan ‘parozmi’ konusunda uzmanlar anne babaları uyarıyor.



DAHA SADE YİYECEKLERE TEŞVİK EDİLMELİLER

Koku ve tat bozukluklarından etkilenenlere yardım eden Fifth Sense hayır kurumundan Duncan Boak, Covid'den sonra çocukların gerçekten yiyeceklerle boğuştuğunu söyledi. Boak, durumun farkına varılması için ellerindeki bilgileri sağlık çalışanları ile paylaşmak istediklerini açıkladı. Profesör Philpott'un Fifth Sense ile birlikte hazırladığı kılavuzda, ebeveynlere rahatsızlığa neden olan ve olmayan yiyeceklerin listesini hazırlamaları önerildi. Çocukları daha sade yiyecekler yemeye teşvik etmeleri kaydedildi.

Çocuklarda sık görülüyor: Bademcik büyümesine dikkat! Bademcik büyümesi, çocuklarda yutma, konuşma, beslenme gibi problemlere yol açabilir. Çocuklar arasında en sık görülen sorunlardan biri olan bademcik büyümesi konusunda KBB uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, aileleri uyardı.

Bilim insanları, COVID-19'da tat ve koku kaybına yol açan genleri buldu Genom ve biyoteknoloji şirketi 23andMe'deki araştırmacılar, belirli bir genetik lokusa sahip kişilerin COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle koku ve/veya tat alma yeteneğini kaybetme olasılığının yüzde 11 daha fazla olduğunu buldu.