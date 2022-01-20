Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili bugüne kadar yapılan en geniş çaplı araştırma LANCET isimli tıp dergisinde yayımlandı. Çalışmada, dünyada 1,2 milyondan fazla kişinin, antibiyotiklere dirençli bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar sebebiyle öldüğü açıklandı. Bu sayı sıtma veya AIDS'ten kaynaklanan yıllık ölüm sayısından daha fazla.

Çalışma, Washington Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekip tarafından 204 ülkede yürütüldü. Özellikle yoksul ülkeler bu durumdan daha fazla etkileniyor ancak antimikrobik direnç (AMR) tüm insanların sağlığını tehdit ediyor. AMR sonucu ölümlerin büyük bölümü alt solunum yolu enfeksiyonlarından ya da kan dolaşımıyla ilgili enfeksiyonlardan kaynaklanıyor.

GİZLİ SALGIN COVID-19 SONRASI PATLAYACAK

Sağlık yetkilileri, uzun süredir antimikrobik direncin Covid-19 sonrasında patlayabilecek “gizli salgın” olduğu konusunda uyarıda bulundu, ayrıca antibiyotiklerin reçete edildiği şekilde kullanılmasına dikkat çekti.

Eğer ideal antibiyotik kullanımına dikkat edilmezse enfeksiyonların tedavisi zorlaşır, bunun sonucunda da hastalar hayatını kaybedebilir.



ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Araştırmada hasta kayıtlarını inceleyen araştırmacılar çocukların risk altında olduğunu vurgulayarak, AMR kaynaklı ölümlerin 5'te birinin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğünü aktardı.

Çalışmayı yürüten uzmanlar, önemsiz enfeksiyonlar için son yıllarda antibiyotiklerin aşırı kullanımının ciddi enfeksiyonlara zemin hazırladığını söyledi. Öte yandan yeni ilaçlara yatırım yapılması gerektiği ve mevcut ilaçların daha bilinçli kullanılmasına dikkat çekildi.

Korkutan antibiyotik araştırması: Kanserden daha fazla ölüme neden oluyor Avrupa ülkeleri arasında hem antibiyotik kullanımı hem de antibiyotik direncinde ilk sırada yer alan Türkiye’de salgın nedeniyle hastaneye yatan hastaların yüzde 60’a yakınının tedavisinde antibiyotik kullanıldı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre antibiyotiğe ihtiyacı olan koronavirüs hastalarının oranı ise sadece yüzde 5 olarak kaydedildi.

Antibiyotik direnci alarm veriyor: 100 yıl öncesine dönebiliriz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, antibiyotik direncine karşı uyararak "Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı bakterilere karşı elimizdeki silahları tüketiyor. Yakında yüzde yüz başarılı tedavi ettiğimiz basit enfeksiyonlardan ölümler meydana gelebilir." dedi