Türkiye Gazetesi

Cuma günü başlayacak ara tatil ile ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sömestr tatilinde seyahat önlemleri hakkında bilgi verdi.



OMICRON EN RİSKLİ VARYANTLARDAN BİRİ



Kalabalık seyahatlerin büyük risk içerdiğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, şöyle dedi:

"Her tatil döneminde bu riski yaşıyoruz; daha önceki varyantlarda da karşı karşıya kaldık. Omicron varyantı bulaşıcılığı en riskli varyantlardan bir tanesi. Özellikle otobüs, uçak, tren gibi kalabalık seyahatlerde bulaş, şehirden şehire taşınma anlamında büyük risk içeriyor. Bunu engellemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak belli yöntemlerle geciktirmek ya da azaltmak mümkün. İnsanların bireysel araçlarıyla seyahat etmesi daha akılcı olabilir. Onun dışında seyahatlerde kişisel önlemlerimizi almak, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini almak gerekir. Omicron varyantının bulaşıcılığı da göz önüne alındığı zaman, toplu seyahatlerde özellikle N-95 tipi maske kullanmak gerekir. Standart cerrahi maskeler bu tip kalabalık ortamlarda yetersiz kalıyor" dedi.

Prof. Dr. Alper Şener: Vatandaşların Omicron'dan korunmak için bireysel araçlarıyla seyahat etmeleri maske, mesafe ve hijyen önlemlerini atlamamaları gerekiyor.



ARA TATİL İÇİN VAKA SAYILARIYLA İLGİLİ KORKUTAN UYARI



Omicron varyantının sömestr tatilinde baskın varyant olacağını ve vaka sayılarının bu dönemde pik yapacağını söyleyen Prof. Dr. Şener, şu bilgileri verdi:

"Tatil dönemlerinde özellikle şehirlerarası seyahatin sıklaştığı dönemlerde Omicron varyantının daha da yayılması beklenmektedir. Daha önce diğer varyantlarda da gördük; önce İstanbul ardından diğer büyük şehirler ve daha sonra da Anadolu'ya yayıldı. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Omicron varyantı sahada yarı yarıya baskın. Bu Şubat tatili periyodunda Omicron varyantı baskın varyant haline dönüşecektir. Daha az Delta ve Delta Plus, daha çok Omicron varyantı ile karşılaşacağımızı ön görüyoruz. Zaten kısa dönemdeki hesaplamalara bakıldığı zaman bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Bu pik vakaya ulaşmayı geciktirmek de alabileceğimiz önlemlerle mümkün" açıklamasında bulundu.



ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI İÇİN BEKLEMEYİN



Önlemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Şener, "Salgının başından beri önlemlerimiz çok fazla değişmedi. Bu önlemler değişmediği için aslında işimiz kolay. Omicron varyantı da diğer varyantlarda olduğu gibi maskeden kaçamıyor. Mesafe bunun için yeterli. Maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesinden kaçınmamamız lazım. Bireysel korunma ve toplumsal yaygınlaşmayı engelleme anlamında da aşılanmaya dikkat etmek lazım. Çift doz aşınızı olduysanız ve üçüncü doz için bekliyorsanız hiç beklemeyin. Omicron varyantı sizi bulmadan bir an önce aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.

Şüphelenenler dikkat etsin: Omicron’da yaşanan iki yeni semptom açıklandı 2019’un son haftalarında ortaya çıkan ve dünyayı felç eden koronavirüs yayılmaya devam ederken, uzmanlar yeni varyant Omicron’da görülen iki semptomla ilgili uyarıda bulundu.

Araştırma sonuçları ortaya koydu: 4. doz Pfizer-BioNTech, Omicron’u engelleyemiyor Koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ederken, dördüncü doz aşı tartışmaları da sürüyor. Bilim adamları dört doz Pfizer-BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, dördüncü dozun antikorları artırdığını ancak Omicron'un bulaşmasını engellemeye yetmediğini açıkladı.