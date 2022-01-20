Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Andrew Watts (40), Covid enfeksiyonunu ülkede en uzun geçiren hastalardan biri. Bexley’de yaşayan Watts, 25 Aralık 2020’de Covid-19’a yakalanarak Woolwich’teki Kraliçe Elizabeth Hastanesi’ne kaldırıldı. Ciğerleri iflas eden Watts, 5 hafta komada kaldı. Hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine doktorlar, şubat ayında karısı Hayley’i hastaneye çağırarak suni solunum cihazının kapatılıp kapatılmaması konusunu görüştü.

AYLAR SONRA OKSİJEN DESTEĞİ OLMADAN NEFES ALDI

8 ay yoğun bakım, 2 ay da serviste olmak üzere hastanede 300 gün geçiren 2 çocuk babası Watts’ın şaşırtıcı şekilde sağlığı iyiye gitmeye başladı.

Daha önceden yakalandığı lenf kanserinde de hafifleme görülmesi üzerine Watts, ekim ayında taburcu edildi. Eskiden Londra’da taksi şoförlüğü yapan Watts, sonunda Bexley’deki evinde burnundaki sondalardan kurtuldu ve oksijen desteksiz solumaya başladı.

Watts'a Ekim 2019'da lenf kanseri teşhisi konulmıştu. Kemoterapi sonrası iyileşen adam hemen sonra koronavirüse yakalandı.

EN BÜYÜK HAYALİ ÇOCUĞUNU OKULA GÖTÜREBİLMEKTİ

Ciğerlerinin normale dönmesine yardımcı olmak için her gece 9 saat bu sondalardan kullandığını ifade eden Watts’ın, aylarca yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı kaldığı için yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrenmesi gerekti. Ayağa kalkan Watts artık kendi imkanlarıyla yürüyebiliyor.

Kasım ayında en büyük hayalinin, çocuğunu okula götürmek olduğunu ifade eden Watts sonunda bu hayalini de gerçekleştirdi.

Uzmanlar “gizli salgın” diyerek uyardı: Covid-19 sonrasında patlayacak Dünya iki yıldır koronavirüsün pençesinde ancak uzmanlar insanlığın aslında gizli bir salgın riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında 1.2 milyon kişi antibiyotiklere direnç gösteren tedavi edilebilir enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Covid-19 tedavisinde önemli keşif: Koronanın akciğer zararını sınırlandırıyor 13 ülkede yapılan araştırmada, düşük maliyetli bir ilacın koronavirüs hastalarındaki akciğer zararını sınırladığı ortaya çıktı.