Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayıları arttı. İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de salgında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA DOĞRU GİDİYORUZ

Omicron’un toplum bağışıklığını kazanmada bir şans olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek, şöyle dedi:

"Dikkat ederseniz ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara merkezli bir salgın yaşıyoruz şu anda bu yayılacak yani. Bu merkezlerde hastalık devam ettiği halde bir de Anadolu’da yayılacak rakamlara yükselecek. Üst sınırı tahmin etmek çok kolay değil. Avrupa’yı Amerika’yı görüyoruz milyon sınırına dayandılar. Türkiye’de de Avrupa’daki gibi 200 bin, 300 binli rakamlar olabilir. Ama şunu görüyoruz bir yandan da toplum bağışıklığına doğru gidiyoruz. O anlamda Omicron’dan daha hızlı bulaşan bir varyant gelmezse ki, o kolay gözükmüyor. Bu virüs bizim için şans olabilir. İmmünizayonu bu kadar zorlamayan bir virüsle enfeksiyon şu an yayılıyor. Hastaneye yansımaları kötü olsaydı o zaman büyük sıkıntı olabilirdi. Domuz gribi ya da diğer influenza dediğimiz hastalık belli ölçüde bildiğimiz koronavirüse benzeyen ona benzer semptomları olan hatta bazen ondan daha ağır semptomları olabilen bir tablo oluşturuyor.”



AŞI YAPTIRAN KİŞİLER VİRÜSÜ DAHA KOLAY ATLATIYOR



Kronik hastalığı bulunan ve 50-60 yaşın üzerindeki nüfusun risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tükek, şu bilgileri verdi:



“Esas kaybımız daha yaşlılarda oluyor. Kronik hastalığı olan, 50-60 yaşın üzerindeki popülasyon risk oluşturuyor. Onun aşılaması var aslında bu sene başında aşı temin edildi ve birçok kişi aşısını yaptırdı. Aslında orada da influenza aşısını yaptıran kişiler hastalığı daha rahat geçiriyorlar. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü zaten influenza aşısı yaptırması gereken aşılar olarak gruplandırılıyor. Şu anda ana sorun influenzanın koronaya benzemesi bu test sayısını çok arttırdı. Koronavirüs olmadığı dönemlerde çok fazla üzerinde durulmazdı. Şu anda tabi koronavirüs korkusu nedeniyle aslında bunlar önemseniyor ve panik halinde hastanelere başvurular oluyor.”



İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek



ŞUBAT SONUNDAN İTİBAREN RAHATLAMA BAŞLAYACAK



Vaka sayılarında gelinen son duruma ilişkin ise Prof. Dr. Tükek şöyle konuştu:

"Tahminen pik noktasına ulaşmadık henüz. Zaten önce İstanbul bir miktar yavaşlamaya başlayacak salgının hızı üst limite ulaştıktan sonra bir yatay çizgi çekiyor her salgın, bu da öyle olacak. Muhtemelen ben bunu 2 ay olarak görüyorum. Şubat sonundan itibaren Türkiye için rahatlama başlayacak. Avrupa’da biraz daha erken olacak onu zaten göreceğiz, onu gördüğümüz zaman biz de umutlanabiliriz. Muhtemelen bizden bir ay önce salgını yaşamaya başladıkları için yine bir ay önce salgından çıkacaklar. Biz de onlardan bir ay sonra tahmin ediyorum, biraz daha yavaşlama olacak. Belki martı da geçebilir çıkış, insanlar birincide hafif geçirdiği zaman ikincide hafif geçireceği anlamına gelmiyor, ağır geçirebilir o yüzden en güzeli korunmak. Gerçekten insanların çoğu sevdiğini kaybetti, bunun önüne geçmek bizim elimizde mümkün mertebe kurallara uyalım.”

Profesörden Omicron uyarısı: Kuralları ödünsüz şekilde uygulamalıyız Covid-19 salgını iki yıldır tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, kuralları ödünsüz şekilde uygulamamız gerektiğini vurguladı.

Şüphelenenler dikkat etsin: Omicron’da yaşanan iki yeni semptom açıklandı 2019’un son haftalarında ortaya çıkan ve dünyayı felç eden koronavirüs yayılmaya devam ederken, uzmanlar yeni varyant Omicron’da görülen iki semptomla ilgili uyarıda bulundu.