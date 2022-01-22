Türkiye Gazetesi

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Omicron’un toplumda hızlı şekilde yayılmasında rehavetin büyük rolü olduğunu vurgulayan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur “Omicron varyantının yol açtığı enfeksiyonun daha hafif geçiyor olması insanların kişisel korunma tedbirlerini gevşetmesine sebep oldu. Bunun üzerine bir de ‘Zaten ben aşılıyım, bir şey olmaz’ rehaveti eklenince yeni varyant kolaylıkla yayılma zemini buldu” dedi. Hatırlatma aşılarının önemine de işaret eden Prof. Dr. Sur “Hiçbir aşı ömür boyu bağışıklık sağlamıyor. Kişilerin bünyesine ve genetik faktörlerine göre bazı kişilerde altı ayda bazılarında bir yılda bazılarında ise üç ayda aşının etkisi azalıyor. Aşı, hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor ancak hasta olmayı engellemiyor” dedi.

Rehavete kapılırsak bu yıl grip artabilir Geçtiğimiz yıl koronavirüs karantina tedbirleri sayesinde çok az görülen grip vakalarında bu yıl artış yaşanmasından endişe ediliyor. Uzmanlar, gribin koronavirüsle birlikte görülmesinin hastaneye yatışları artırabileceğini söylüyor.

Bayram öncesi Covid-19 uyarısı: Rehavet korkutuyor Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat “Düşen vakalar ile halkın rahatlayışı inşallah bizi ileriki dönemlerde pişmanlığa sürüklemez” dedi.