Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışı beraberinde kazaları getirebilir. Bu nedenle yolda yürürken meydana gelebilecek kazalara karşı önlem almak şart. Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, yolda yürürken meydana gelebilecek kazalara karşı alınabilecek önlemleri paylaştı.

DÜŞME SONRASI DOKU TRAVMALARI OLUŞABİLİR

Karlı havaların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlı bireyler için düşmelerin ciddi sakatlıklara sebep olabileceğine dikkat çeken Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, “Düşme sonrası daha çok yumaşak doku travmaları oluşuyor ama bazen bu düşmelere kırıklar da eşlik edebiliyor. Genellikle açık el üzerine düşüldüğü için en sık el bileği kırıkları, omuz ve kalça kırıkları vakaları gördüğümüzü söyleyebiliriz” dedi.



KARDA YÜRÜRKEN ELLER CEPTE OLMAMALI

Karlı zeminlerde eller cepteyken yürümenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Dr. Numan Duman, şu uyarılarda bulundu:

“Mümkünse eldiven giyilmeli, eller denge amaçlı açık ve dışarda olmalı. Dışarıda yürürken kauçuk tabanlı ve altı tırtıklı ayakkabılar tercih edilmeli. Bu ayakkabılar tutucu özellikleri sayesinde kaymaya dayanıklı oluyor. Yüksek topuklu ve kösele ayakkabılar, kış koşulları ve özellikle de karda buzlanan yollar için uygun olmayacaktır.”

Karlı havalarda cep telefonlarınıza bakmaktan kaçının, merdivenleri kullanırken mutlaka tırabzanlardan tutun.

KARDA DÜŞTÜYSEK NE YAPMALIYIZ?

Karlı zeminde düşülmesi durumunda öncelikle düşülen taraftaki eklem hareket açıklıklarının kişinin kendisi veya yakınları tarafından değerlendirmesi gerektiğini belirten Dr. Numan Duman, “Ciddi anlamda hareket kısıtlığı varsa zaman kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Yumuşak doku travması olduğu düşünülüyorsa ilgili uzvu basit bandaj ve soğuk uygulama ile istirahata almakta fayda vardır” diye konuştu.

PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ DÜŞMEKTEN KORUYOR

Dr. Numan Duman, karlı ve buzlu bir yolda yürünecekse elde bir şey taşımamaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ellerin boş ve serbest olması dengenin korunabilmesini sağlar. Üst geçit veya merdivenleri kullanırken mutlaka trabzanlardan destek alınmalı ve adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının tümünün yere basacağı şekilde atılmalı. Yürünen yerde eğer korkuluk varsa ona tutunmak ya da bir yerden destek almak kayma riskini azaltabilir. Ayakların yere sağlam bastığından emin olmak ve normalden daha yavaş yürümek de önemlidir. Yürürken penguen tarzı minik adımlar şeklinde sağa sola denge kurmak, dizleri hafifçe kırarak dengeyi başka bir şekilde de sağlamak yürümeyi kolaylaştıracaktır.”

Uzmanlar, karlı zeminlerde eller cepteyken yürümenin çok tehlikeli olduğunu vurguluyor ve kazaları önlemek için penguen yürüyüşü yapılmasını tavsiye ediyor.

BUNLARA DİKKAT!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. R. Gökhan Ulusoy ise dikkat edilmesi gerekenleri paylaşarak, başlıca 10 güvenlik uyarısında bulundu.

1. Kar yağışı sonra zeminde oluşan ıslaklık, kayganlık ve sonrasındaki buzlanmalardan minimum derecede etkilenmek için öncelikle yeri iyi tutan, sıkı ve güvenli basan ayakkabılar giyin, özellikle düz tabanlı ayakkabılardan kaçının.



2. Kaygan olabilecek ıslak, karanlık veya buzlu kaldırımda yürürken daha yavaş adımlarla daha kısa adımlar atın.



3. Güvenli yürümek için ayaklarınızı hafifçe dışa doğru çevirin, dizlerinizi bükülü tutmaya özen gösterin.



4. Merdivenleri kullanırken mutlaka tırabzanlardan tutun.



5. Ellerinizin cebinizde olması kayma durumunda dengenizi bulmanızı engeller, bu yüzden ellerinizi korumak için eldiven kullanın, kayma durumunda kollarınızı yanlara doğru hızlıca açmak dengeyi önemli ölçüde iyileştirebilir.



6. Dikkatiniz dağınık yürümeyin; cep telefonlarınıza bakmaktan kaçının.



7. Islak gibi görünen kaldırım aslında siyah buz olabilir. Dikkatli yaklaşın. Sadece birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü, erimiş buzun/karın yeniden donmasına neden olarak yüzeyleri özellikle kaygan hale getirebilir.



8. Kayma yaparsanız, özellikle ağrılı ve iyileşmesi yavaş olabilen kuyruk sokumu kemiğiniz üzerine düşmekten kaçının. Kontrol edebiliyorsanız, vücudunuzun etli bir kısmına, örneğin yan tarafınıza düşmek en iyisidir.



9. Yarı kapalı alanlardan geçerken yürüdüğünüz yerden yukarı doğru bakarak kontrol edin ve neyin altında yürüdüğünüzden emin olun. Çatı, tente vb alanlarda biriken karların oluşturduğu buz sarkıtları yaralanmalara neden olabilir.



10. Kapalı alanlara giriş yaparken dikkatli olun. İş yeri, AVM, sosyal mekanlar vb. alanlara girerken, sizden önce giriş yapanlardan dolayı ıslak ve kaygan olan zeminde özenli ve kontrollü basmaya devam edin. Bina içindeki pürüzsüz zeminin kaymanıza neden olabileceğini unutmayın.

Meteoroloji tek tek uyardı: 49 il alarmda, etkili kar bekleniyor (22 Ocak 2022 hava durumu) Meteoroloji 22 Ocak 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı, il il uyardı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, Ankara'da da kar yağışı etkisin yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Sıcaklıkların aniden düşmesi ile birlikte oldukça soğuyan havaların birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.