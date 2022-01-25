Türkiye Gazetesi

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Bugüne kadar binlerce ilköğretim öğrencisine ulaşan “Böbrek Dede”, kitapçıklar ve sesli kitapları sonrası animasyon videolarıyla da öğrencilerle buluşuyor. Böbrek sağlığı, sağlıklı beslenme detayları ve sağlık için hareketin ve suyun önemini vurgulayan animasyon videolar, vakfın YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

Amcadan yeğene hem karaciğer hem böbrek Memleketinde ameliyat olamayan Sudanlı 14 yaşındaki Muhammed Haytam Labip, amcasından alınan karaciğer ve böbrekle Türkiye’de sağlığına kavuştu. Tek vericiden aynı anda hem böbrek hem de karaciğer nakli dünyada nadir olarak yapılıyor.

Böbreklerin doğal ilacı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin Böbrekler, vücuttaki zehirli maddeleri temizleme görevi görüyor. Uzmanlar böbrek sağlığını korumak için bol bol su içmemiz gerektiğini her seferinde vurguluyor. Ancak böbrek sağlığı için bu yetmiyor, sağlıklı besinlere de soframızda yer vermemiz gerekiyor. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlamak için tüketilmesi gereken böbrek dostu besinleri Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sıralıyor.