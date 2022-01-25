Türkiye Gazetesi

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Bütün yurdun beyazla kaplandığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Sert rüzgâra karşı yürümek, karda kalan arabayı itmek gibi olaylar kişide kalp krizine sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak “Özellikle kişinin kalp damarlarında bir tıkanıklık varsa, kalp adalesine yeterli kan gidemiyor. Bir de bunun üzerine ağır egzersizlerle kalbi çok fazla çalıştırınca krize davetiye çıkıyor. Özellikle göğüs ağrısı, ailesinde genetik kalp hastalığı, kilo problemi olanlar, kolesterol, tansiyon ve şeker hastalığı bulunanlar ve sigara kullananlar; kışın soğuk havalarda ağır egzersizlerden ve ani hareketlerden kaçınsın” dedi. Karlı havalarda sıcak soğuk farkının da kalbi olumsuz etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Çaynak “Sıcak ortamdan bir anda soğuk havaya çıkmak kalp spazmlarına yol açabiliyor. Vücut uzun süre sıcakta kaldığında bütün damarlarla birlikte kalp damarları da genişliyor. Kişi sıcaktan bir anda soğuğa çıktığında ani bir spazmla kalbe giden kan miktarında ciddi bir azalma oluyor” açıklamasını yaptı.

Tıp tarihinde bir ilk: Kalp krizi geçiren hastayı drone kurtardı Otonom bir drone, kalp krizi geçiren 71 yaşındaki adamın hayatını kurtarmada büyük bir rol oynadı. Drone, İsveç'in Trollhattan kentinde evinin önünde kar kürerken bir anda yere yığılan erkek bir hastaya yardım eden doktora defibrilatör (kalp atışını normale döndüren cihaz) verdi.

Finansal kaygılar kalp krizini tetikliyor Güney Afrika’da yapılan bir araştırmada, ciddi mali sıkıntı yaşadıklarını belirten kişilerde kalp krizi geçirme riskinin daha az stresli olan kişilere göre 13 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.