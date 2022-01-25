Türkiye Gazetesi

New York Post’un haberine göre, ABD'nin önde gelen bilim insanlarına gönderilen bir e-postalarda virüsün laboratuvardan çıkmış olabileceği yazıyordu. Söz konusu e-postalarda ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünün direktörü ve devlet başkanını Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci'nin adı yer alıyor.

E-postaları ortaya çıkaran kişiler ise, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi James Comer ve Meclis Yargı Komitesinin üyesi Jim Jordan. Bu e-postaların tarihi ise Nisan 2020, yani pandeminin başlangıcı.

YAZIŞMALARDA LABORATUVARDAN BAHSETTİLER

16 Nisan 2020'de, dönemin Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Dr. Francis Collins, Fauci'ye bir e-posta gönderdi. Mesajda, Fox News sunucusu Bret Baier'in COVID-19'un Wuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına yönelik güçlü iddialarını Fauci'ye iletti.

Collins, NIH'nin yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu ancak Fauci'den olumsuz bir yanıt ertesi günün ilk saatlerinde geldi. Fauci, koronavirüsü hafife alarak, "Şu anda bu konuda hiçbir şey yapmayacağım. Zaman zaman ortadan kaybolacak bir nesne.” şeklinde e-posta yazdı.

Bununla birlikte, Comer ve Jordan, 1 Şubat 2020'de Fauci ve Collins'in en az 11 bilim insanı ile bir görüşme yaptığını da iddia etti. Bu görüşmede, COVID-19'un Wuhan Viroloji Enstitüsünden sızmış olabileceğini konuştuklarını iddia ettiler. Ancak Fauci ve Collins'in bu uyarıları diğer hükümet yetkililerine iletmek yerine sakladıklarını ileri sürdü.

Görüşmeye katılan Tulane Üniversitesi virologu Robert F. Garry'nin gönderdiği bir e-posta da dikkat çekti. Garry, koronavirüsn kaynağına ilişkin "Gerçekten makul bir doğal senaryo düşünemiyorum" yazdı. Ancak Garry daha sonra 'The Proximal Origin of SARS-CoV-2' adıyla yayınlanan makalesinde farklı bir teoriyi ileri sürdü.

Collins'in 16 Nisan'da Fauci'ye gönderdiği e-postada atıfta bulunduğu bu makalede, "Analizlerimiz, SARS-CoV-2'nin bir laboratuvar yapısı veya kasıtlı olarak manipüle edilmiş bir virüs olmadığını açıkça gösteriyor." diyordu.

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