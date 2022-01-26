Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde etkisini göstermeye devam eden ve her yeri beyaza bürüyen karın tüketimi son zamanlarda oldukça arttı. Dut, üzüm pekmezi gibi tatlandırıcılarla beraber karıştırılarak yenilen kar, sanayileşmenin yoğun olduğu yerleşim alanlarında hastalıklara davetiye çıkarıyor.

HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Yoğun bir şekilde kar yiyen vatandaşlar, yükselen ateşleri sonrası hastanelerin yolunu tuttu. Gözle görülebilir bir şekilde artış gösteren vakaların ardından ise uzmanından açıklama geldi. Karın, havayı temizlemesi sonucu içerisinde bulunan kimyasal maddelerin vücuda zararlı olduğunu belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, kar yemenin şiddetli bir şekilde hastalığa neden olabileceğini söyledi. Karın tüketilmesini tavsiye etmediklerini ifade eden Dr. Kenar, kar yediği için boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gelen hasta sayılarının son zamanlarda büyük bir artış gösterdiğini aktardı.

"HAVA KARLA TEMİZLENMİŞ OLUYOR"

Karın zararlı olduğunu ve tüketen kişileri hastanede yatmaya kadar götürebileceğini belirten Dr. Kenar, “Kar yemeyi alışkanlık haline getiren vatandaşlarımız var. Kar yemeyi bir eğlence olarak görenler var. Kar yemek zararlı ve kimseye tavsiye etmiyoruz. Yenen karın direk soğuk etkisine bağlı olarak üst solunum yolundaki lokal bağışıklık mekanizmalarında bozulma oluşabiliyor. Ayrıca, kar havada duran zararlı toksik partikülleri toplayıp aşağıya indiriyor. Hava yağan karla temizlenmiş oluyor. Eğer o yere inmiş kar, bir şekilde yenirse hem toksik maddeleri, hem de zararlı kimyasalları içinde barındırdığı için üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, farenjit, zatürre gibi çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Bize kar yiyip gelen hastaların bazılarında vücut direncinin de düşük olmasına bağlı olarak tablo ağır olabiliyor çünkü, karın temas ettiği havada ve toprakta var olan çeşitli mikroorganizmaların sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları, rutinde kullandığımız antibiyotiklere cevap vermiyor. Bu nedenle, kar yeme sonrası gelişen enfeksiyonlar, hastalarımızın 3-5 gün hastanede yatmalarına neden oluyor. Genellikle hastalar kar yediklerini söylemediklerinden tedavi gecikebiliyor. Bizler bu yüzden kar yenmesini önermiyoruz. Zaten karın herhangi bir besleyici özelliği de yok. Son zamanlarda vatandaşlarımız kar yedikten sonra bu tür şikayetler arttı. Sadece boğaz değil diğer bölgelerdeki enfeksiyonlarda da artış gözleniyor. Tabii bunun sebebi havaların birden soğuması ve üstüne kar yeme de eklenince vücudun dirençsiz hale gelip genel durum kötüleşmesidir” dedi.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı bugün de sürecek İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağışın bugün de aralıklara devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Doluluk artışa geçti Birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Kar şehir trafiğini felç ederken, barajlarda ise yüzleri güldürdü. Doluluk oranının yüzde 54.11'e yükseldiği öğrenildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.