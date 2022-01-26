Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde cilt hastalıkları da arttı. Ciltte kızarıklık, döküntü gibi şikayetler koronavirüs belirtileri arasına eklendi. Enfeksiyonların kurdeşeni tetikleyici faktör olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Alpay, Covid-19’un da kurdeşene yol açabileceğini açıkladı.

DERİDE KIZARIKLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT



Kurdeşenin tanımını yapan Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, şu ifadeleri kullandı:

"Ürtiker, boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar farklılık gösterebilen, deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin kaşıntılı döküntülerdir. Döküntüler genel olarak 24 saat içinde geçip tekrarlamalar şeklinde devam eder. Bazı hastalarda ciltte olan kızarıklık ve kabarıklıklara dudaklarda, yüzde şişlikler, kızarıklıklar (anjioödem) ve daha da önemlisi soluk borusu, gastrointestinal sistem mukozalarında ödem (anjioödem) eşlik edebilir. Kurdeşen hastalığı bulaşıcı değildir".

STRES GİBİ FAKTÖRLER DE ETKİLİYOR



Kurdeşene neden olan faktörleri aktaran Uzm. Dr. Alpay; alerjenler, enfeksiyonlar ve çeşitli hastalıkların yanı sıra stresin de kurdeşene neden olabileceğini aktardı. Uzm. Dr. Alpay, şöyle konuştu:

"Eğer kurdeşenden kaynaklanan kızarıklıklar ile kabarıklıklar altı haftadan daha uzun süre devam ederse ve aylar ya da yıllar boyunca sık sık tekrarlarsa, kronik ürtiker olarak kabul edilir. Kurdeşen, vücut içinden ya da dışarıdan gelebilecek çeşitli uyaranlarla tetiklenmektedir. Tetikleyici faktörlerin bir kısmı alerjik mekanizmalar ile, bazıları iltihabi enfeksiyonlar sırasında veya sonrasında, diğerleri ise soğuk, sıcak, basınç ve efor gibi fiziksel etkiler yoluyla kurdeşeni tetikler. Bazı hastalarda stres gibi faktörler de tetikleyici olabilmektedir. Çoğu hastada ise tetikleyici faktör bulunmayabilmektedir."

Koronavirüs stresine bağlı cilt hastalıkları artış gösterdi.

COVİD-19 DA TETİKLEYİCİ OLABİLİR



Uzm. Dr. Alpay, enfeksiyonların kurdeşene neden olabileceğini belirterek, Covid-19’un da tetikleyici bir etken olabileceğini açıkladı. Uzm. Dr. Alpay tetikleyici faktörlerden bazılarını şöyle sıraladı:

"Alerjenler: Özellikle paketlenmiş ve katkılı olabilecek gıdalar ve kabuklu deniz ürünleri. Enfeksiyonlar: Virüs, bakteri gibi neden olduğu grip, üst solunum yolu enfeksiyonları. Çeşitli hastalıklar: Tiroit hastalıkları, romatizmal hastalıklar. Arı sokması ve bazen sivrisinek ısırması. Fiziksel etkenler: Soğuk, sıcak, basınç, fiziksel aktivite gibi fiziksel faktörler. Bazı ilaçlar: bazı antibiyotikler, kas gevşetici, kan sulandırıcı ya da ağrı kesici ilaçlar ve stres".



TEDAVİ İÇİN NEDENİ BELİRLEMEK ŞART

Hastalığın tedavisinde tetikleyicinin ne olduğunun çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Alpay, kurdeşenin tedavisi hakkında şunları anlattı:

"Neden belirlenebilirse ondan kaçınmak tedavinin esasını oluşturmaktadır. Antihistaminik ilaçlar ürtikeri ve anjioödemi kontrol etmede başarılıdır. Antihistaminik ilaçlar kaşıntıyı ve ürtikerin tekrarlamasını önlemede yararlıdır. Ancak yeterli olmadığı durumlarda ve anjioödem tablosunda sistemik kortikosteroid (hormon ilaçları) tedavilere eklenebilmektedir.”

Serinlemek isterken kurdeşen dökmeyin Alerji uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak, sıcak havalarda en kolay ve ulaşılabilir olan suyun, bazı kişilerin kurdeşen dökmesine yol açabildiğini belirtti.

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