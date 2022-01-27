Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kaşıntının basit bir hastalık olmadığını bazı durumlarda cilt hastalıklarının yanı sıra iç hastalıkları, nörolojik hastalıklar, psikolojik sorunları ya da alerjik durumları işaret edebileceğini söyleyen Bayındır Söğütözü Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Oskay bu nedenle uzun süren kaşıntıların ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Oskay “Kaşıntının yaygın ve kronik olması, ileri yaşta ortaya çıkması ve anormal deri belirtileri göstermesinin atlanmaması gerekir. Kaşıntının sistemik sebepleri arasında kronik böbrek yetmezliği, diyabet, karaciğer ve tiroit hastalıkları, demir eksikliği anemisi, parazit enfeksiyonları, Hodgkin lenfoma gibi maliniteler ve ilaç alerjileri yer alır. Kaşıntınız uzun sürdüyse mutlaka bir uzmana görünün” dedi.

Uzmanlar uyarıyor! Yeni tehlike 'delirten kaşıntı' Son bir kaç yıl içinde delirten kaşıntı olarak bilinen 'uyuz' vakalarında yüzde 50 artış yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, hızlı bulaşan hastalığın daha da artacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Artan vakalarla beraber uyuza yakalananlar çareyi Google'da uyuz belirtileri, uyuz tedavisi, uyuzdan nasıl kurtulurum diye aratarak tedavilerini geciktiriyor. Peki uyuz nasıl anlaşılıyor, nasıl tedavi ediliyor?