Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Pandemi döneminde oluşan stres ve belirsizlik duygusunun tatlıya yönelimi artırdığını söyleyen Psikolog Ezgi Dokuzlu, tatlı sevmeyenlerin bile şekerli gıdalar tüketmeye başladığını belirtti.

Dokuzlu, “Beyinde salgılanan dopamin ve serotonin gibi ödül, mutluluk ve haz ile ilişkili hormonlar, besin tercihimizi belirliyor. Yoğun stres altındaki bir kişi iyi hissetmek ve hızlı bir şekilde rahatlamak için kolay ulaşılabilir olan paketli gıdalara, karbonhidrattan zengin besinlere, şekerli yiyecekler ve içeceklere yönelir. Karbonhidrattan zengin besinler mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin artışına sebep olduğundan stres veya kaygı durumunda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz olumsuz duygunun azalması ve iyilik hâlinin artması için kolay ulaşabildiğimiz, lezzetli yemeklere veya alışverişe yöneliyoruz. Pandemide de bol bol tatlı yedik” ifadelerini kullandı.

Tatlı krizlerinin önüne geçmek için uzmanından tüyolar Kış mevsiminde sıklıkla yaşanan tatlı krizleri sonrası kilo alımının artabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, bu krizlerin önüne geçmek için öneriler sundu.

Brokoli yerine tatlı yiyorlar: Genetik çeşitlilik şekeri sağlığa çevirdi Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, Grönland halkının binlerce yıldır farklı bir diyete sahip olduğunu buldu. Araştırma, bağırsak bakterileri ve beslenme şekilleri sayesinde Grönlandlıların farklı bir genetik çeşitliğe sahip olduğunu gösterdi.