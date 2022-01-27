Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı, dünya genelinde vaka artış oranlarını yükseltmeyi sürdürürken İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada Omicron ile ilgili ilginç bir istatistik paylaşıldı. BBC'nin haberine göre, İngiltere'de binlerce gönüllüye Covid-19 testi yapılan büyük ve devam eden bir çalışma olan React'ten elde edilen bulgular, Omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2'sinin daha önce Covid-19'a yakalandığını gösterdi.

Bunlardan kaç tanesinin yeniden enfekte olduğunu saptayabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen araştırmanın sonuçları, Covid-19'a tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.

React bulguları, Covid-19 enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın kaldığını gösteriyor.

React Program Direktörü Imperial College London'dan Prof. Dr. Paul Elliott, "Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var, şimdi okul döneminin başlamasının ardından daha fazla yaygınlaşıyor ve aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da yaygınlık arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir. Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Yapılan başka bir araştırmada Omicron mutasyonundaki ölüm oranının Delta’ya göre 8 kat daha az olduğu tespit edildi.

100 BİN PCR TESTİ İNCELENDİ

2 milyondan fazla kişiye test uygulanan çalışmanın 2022'nin ilk iki haftasını kapsayan son bulguları, gönüllülerden gönderilen yaklaşık 100 bin PCR testine dayanıyor.

Bu testlerde çoğunluğu Omicron varyantı olmak üzere yaklaşık 4 bininin pozitif çıktığı ve bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi. Bazı durumlarda ise PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalıyor olabileceği ifade edildi.

Diğer tahminler, her 10 Omicron vakasından birinin yeniden enfeksiyon olduğunu öne sürüyor.

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