Türkiye Gazetesi

COVID-19 pandemisinin başından bu yana dünyanın dört bir yanındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri, virüsü önleyecek aşılar geliştirmeye çalışıyor. Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı ve Pfizer / BioNTech şirketlerinin geliştirdiği Comirnaty aşısı ülkemizde kullanılıyor.

ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede tercih edilen Moderna şirketinin geliştirdiği aşı, yüzde 90’ının üzerinde koruma sağlamakta. Ancak COVID-19’a karşı geliştirilen bütün aşılar, Omicron varyantı başta olmak üzere çeşitli varyantlara karşı daha az etkili oluyor.

Bu nedenle, biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yeni aşılar geliştirmeye başladı. Onlardan biri de Moderna. ABD merkezli şirket, Omicron için özel üretilen takviye dozun, Moderna'nın iki dozunu yaptıran ya da iki dozun üstüne üçüncü takviye dozunu alan 600 kişilik bir grup üstünde deneyeceğini açıkladı.

New England tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Omicron varyantını hedef alan antikorların aşının üçüncü takviye dozundan altı ay sonra azaldığı ancak hâlâ tespit edilebilir seviyede kaldığı belirtildi.

Ciltteki bu belirtilere dikkat: Covid-19 kurdeşene yol açabilir 2019’un aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, cilt hastalıklarını da tetikledi. Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, Covid-19’un kurdeşene yol açabileceğinin altını çizdi.

ABD’de yaşayan Türk profesör geliştirdi: Covid-19’un hiçbir varyantı bu yöntemden kaçamıyor ABD’de yaşayan Türk profesör Derya Unutmaz, Covid-19’un tüm varyantlarına karşı etkili tedavi yöntemi geliştirdiklerini açıkladı. Sentetik biyoloji teknolojisinin kullanıldığı yeni yöntem virüsü tuzağa düşürüyor ve vücutta farklı hücrelere yayılmasını da engelliyor.