Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük vaka tablosu yayımlandı. Tabloda; günlük vaka sayısında yaşanan en yüksek rakama ulaşıldığı görülürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” ifadelerini kullandı.

174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

27 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 82 bin 180 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 424 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 225 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 416 bin 957’a yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu havada aşı? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.

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