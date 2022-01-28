Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun açıklandığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tablodaki son verilere göre, günlük vaka sayısında rekor yaşandı. 93 bin 586'yı bulan vaka sayısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok." dedi.

210 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

28 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 93 bin 586 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 oldu. Bir günde toplam 438 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 503 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 612 bin 186’a yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA SAYILARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA: ENDİŞEYE MAHAL YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” dedi.

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