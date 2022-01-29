Türkiye Gazetesi

Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan çalışmaya göre ortalama hızda yürüyenlerde kalp yetmezliği riski yavaş yürüyenlere göre yüzde 27 daha az. Hızlı yürüyenlerin, hastalık geliştirme ihtimali ise yavaş yürüyenlere göre yüzde 34’den daha az. Yürüme hızının kalp sağlığının bir göstergesi olduğunu ifade eden araştırmacılar, hızlı yürüyenlerin daha zinde olabileceğini ve kalp damar hastalığı riskini azaltabileceğini söyledi.



Emziren annelerde kalp hastalığı ve felç geçirme riski düşüyor Bilim adamları yaptıkları bir araştırmayla, emzirmenin kadınlarda kalp damar hastalıkları ve felç geçirme riskini azalttığını ortaya koydu.



Çocuklardaki baş dönmesi kalp hastalığının habercisi olabilir Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, çocukluk döneminde zaman zaman görülen dudak morarması, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi belirtilerin erken kalp hastalığı habercisi olabileceğini söyledi.