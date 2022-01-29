Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Günde 5 gramın üzerindeki trans yağ kullanımının kalp kriziriskini yüzde 25 artırdığını söyleyen kardiyoloji uzmanıDoç.Dr. SerkanAkdağ “Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunuyor. Trans yağ,fastfood ve çikolata bisküvi gibi yiyeceklerde yüksek oranda bulunduğu için özellikle gençleri ve çocuklarıtehdit ediyor. Çocuklarda obezite, şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliğinin en önemli sebeplerinden biritrans yağ kullanımı” dedi.

Trans yağ saklanamaz! Gıda etiketlerinden 'trans yağ' bildiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Gıda Mühendisleri Derneği’nden çağrı geldi.



Trans yağ sınırlaması yasallaştı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, gıdalardaki trans yağ içeriğini yüzde 2 oranında sınırlayan yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.