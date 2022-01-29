Türkiye Gazetesi

İki yıl önce hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ilk çıktığı zamanlarda hurafeleri de beraberinde getirmişti. Covid-19’un insanlara Çin’de içilen yarasa çorbasından bulaştığı çok konuşulmuştu. Son yapılan araştırmada ise, koronavirüsün hamsterlardan insana bulaşabileceği ortaya çıktı.

İKİ HAMSTERDAN İNSANA BULAŞ VAKASI

Hong Kong'daki araştırmacılar, hamsterların insanlara Covid-19 bulaştırabileceğine dair kanıtlar buldu ve insanlar arasındaki enfeksiyonları hayvanlara bağladı. Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan çalışma, Delta varyantının hamsterdan insana bulaşabildiğine dair ilk belgelenmiş bulguları sağladı.

Araştırma için evcil hayvan dükkanlarından toplanan hayvanlardan alınan örnekler test edildi. Testlerin sonucunda birbirinden bağımsız iki "hamsterdan insana bulaşı" vakası görüldü.

VİRÜSÜ İNSANLARA İLETEBİLİRLER

Çalışmaya göre, söz konusu hamsterlar, Hong Kong'a ithal edilmeden önce virüse yakalandı ve bu durum, araştırmacılara evcil hayvan ticaretinin covid-19'un sınırlar ötesine yayılmasını kolaylaştıran bir yol olabileceğini düşündürdü.

Araştırmacılar çalışmada, "Bu çalışma, evcil hamsterların covid-19 enfeksiyonunu kapabileceğini ve virüsü insanlara geri iletebileceğini ortaya koyuyor. Hamsterlarda dolaşan Covid-19 virüsü, insanlara bulaşabilir" ifadelerine yer verdi.

İngiltere bilim kurulu SAGE, daha önce yaptığı bir açıklamada, koronavirüste mutasyon sonucu ortaya çıkan varyantların insanlardan kolayca farelere geçebileceği uyarısında bulunmuştu.

2 BİN HAYVAN İTLAF EDİLMİŞTİ

Hong Kong'da 18 Ocak'ta bir evcil hayvan dükkanı çalışanının covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün birkaç farede görüldüğü, bunun üzerine fareler dahil yaklaşık 2 bin küçük hayvanın itlaf edileceği bildirilmişti.

Tedbir kapsamında, 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşterilerin zorunlu karantinaya alınacağı ve farelerin itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilmesi gerektiği belirtilmişti.