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Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı 100 bine dayandı
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı 100 bine dayandı
29.01.2022 - 19:41 |
Son Güncelleme:
29.01.2022 - 19:43
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
819177
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/819177.aspx
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