Türkiye Gazetesi

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken ve insanlar salgının bitmesini beklerken yeni bir Covid-19 varyantı ortaya çıktı. Güney Afrika’da tespit edilen ve yarasalar arasında yayılan “NeoCov”, Covid’e yol açan koronavirüsün değil MERS’e yol açan virüsün varyantı. Bilim adamları bu virüse karşı şimdilik endişelenmeye gerek olmadığını söylüyor. Çinli bilim adamlarına göre ise yeni koronavirüs salgını 1 mutasyon uzaklıkta.

DSÖ: DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREK

Yeni yayımlanan bir makalede, NeoCov varyantı insanlara bulaşması halinde ciddi bir salgına yol açabilir. Ancak laboratuvar testleri, NeoCov’in insan hüclerini enfekte etme kapasitesinin düşük olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmadığının daha fazla araştırılması gerek” şeklinde bir açıklama yaptı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, insanları etkileyen virüslerin yüzde 75'inin vahşi hayvanlarda görüldüğünün altını çizdi MERS virüsü nedeniyle 2012'de 27 ülkede salgına yol açmış, 858 kişi hayatını kaybetmişti.

Çinli bilim adamlarına göre yeni koronavirüs salgını yalnızca bir mutasyon uzaklıkta.

NEOCOV NEDİR, TEHLİKELİ Mİ?

Delta'dan daha hızlı yayılmasıyla gündeme gelen Omicron varyantının önü kesilmeden yeni bir varyant daha ortaya çıktı. Güney Afrika'da tespit edilen NeoCov, yüksek bulaş ve ölüm riski taşımasıyla dünya çapında telaşa yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada konu ile ilgili araştırmaların devam ettiğinin altını çizdi. Peki, NeoCov nedir, tehlikeli mi?

-Uzmanlar NeoCov'in Covid-19'dan ziyade MERS-CoV virüsüne benzediğini açıkladı. MERS-CoV, insanları enfekte edebilen bilinen yedi koronavirüsten biri.

- MERS-COV virüsü ile bağlantılı olduğu iddia edilen NeoCov özellikle 2012-2015 yılları arasında Orta Doğu’da keşfedilmiş ve küçük çaplı bir salgına neden olmuştu. MERS virüsü nedeniyle 858 kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışmalarda virüsün insanlarda koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 ile de benzer özellikler taşıdığı ortaya çıktı.

- Bilim adamları NeoCov’in bir yarasa popülasyonunda keşfedildiğini ve yalnızca bu canlılar arasında yayıldığını açıkladı. Vuhan Üniversitesi’ndeki bilim adamlarına göre ise virüs insanlara bulaşmak için sadece bir mutasyona daha ihtiyaç duyuyor. Dünya Sağlık Örgütü ise tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği görüşünde.