Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.
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Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
31.01.2022 - 10:59 | Son Güncelleme: 31.01.2022 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.
Etiketler : fahrettin koca,
819702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/819702.aspx
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