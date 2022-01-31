Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.



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