Türkiye Gazetesi

ABD’de yer alan California Üniversitesi’ndeki bilim insanları yeni bir COVİD-19 test sistemi geliştirdi. Temel laboratuvar ekipmanı ve bir akıllı telefon uygulaması kullanılan sistemle araştırmacılar standart bir PCR testi kadar doğru sonuç almayı bekliyor. Adı smaRT-LAMP olan sistem 7 dolar kadar düşük bir fiyattan satışa sunulacak.

AKILLI TELEFONLA COVİD-19 TESTİ

Akıllı telefonla yapılabilecek COVİD-19 testi için "Bacticount" adlı bir uygulama ve bir test kiti gerektiriyor. Testi kullanabilmek için tükürüğünüzü RNA’yı tespit edebilmesi içi reaktif bir solüsyon ekleniyor. Numune daha sonra üzerinde LED ışık bulunan bir karton kutu ile kaplanıyor. Akıllı telefonun kamerası LED ışıklarına doğrultuğunda ise renk reaksiyonlarına göre test edilen örneğin Covid-19 pozitif olup olmadığı ortaya çıkıyor.

ARAŞTIRMA 50 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Eğer uygulama parlak kırmızı bir ışık görünüyorsa, bu sonucun pozitif olduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan, Baticount uygulamasının şu anda yalnızca dört yaşında olan Samsung Galaxy S9 serisi ile uyumlu olması bir dezavantaj olarak görülüyor. Ayrıca, araştırma henüz sadece 50 kişilik bir ekip üzerinde yapıldı.

SONUÇLAR UMUT VERİCİ

Ancak araştırmacılar, sonuçların umut verici olduğundan ve smaRT-LAMP'nin yeni Covid-19 varyantları tanımlamaya yardımcı olabileceğinden emin olduklarını söyledi. Öte yandan, akıllı telefonla yapılan Covid-19 test kitinin, kırsal kesimdeki hastanelere veya uygun bir test sisteminin olmadığı yerlerdeki hastalara oldukça yardımcı olabileceği belirtildi. Ayrıca evde test kitleri olarak da sunulması bekleniyor.