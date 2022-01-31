Türkiye Gazetesi

2009 yılında ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran ve safra kesesi alınan Faruk Karacaoğlu, benzer ağrıların yeniden ortaya çıkması üzerine farklı doktorlara başvursa da sağlığına bir türlü kavuşamadı. Başvurduğu her uzmanın farklı teşhis koyması nedeniyle 2 yılda 15 doktor gezen Karacaoğlu, doktorlara ameliyat olduğunu belirtince tedavisi ilaçlarla devam etti.

İKİNCİ SAFRA KESESİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Denizli'de bir hastanede yapılan muayenede ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenen Karacaoğlu adeta şoke oldu. Talihsiz hasta, yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Normal olan safra kesesinin yıllar önce gerçekleşen ameliyat ile alındığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet İmdat Koçberber, "Safra kesesinin hem kanalı hem de damarının çift olması nadir bir durum. Bu hastamız 12-13 sene önce başarılı bir şekilde safra kesesi ameliyatı geçirmiş. Safra kesesinin orijinal yerinde olanı alınmış. Ancak normal yerinde olmayan, arka tarafta daha farklı ikinci safra kesesi varmış. Yıllar içerisinde bu kesede taşlar oluşmuş. Hastamız farklı semptomlarla doktorlara gitmiş ama safra kesesi alındığı için ilaç tedavisiyle geçiştirilmiş" dedi.

2 yılda 15 doktora muayene olan hastanın ikinci safra kesesi ameliyatla alındı

"HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİRDİ"

İlerleyen süreçte ikinci safra kesesinin hayati tehlike oluşturabileceğini ifade eden Dr. Koçberber, "Hastamızı dün kapalı bir şekilde ameliyat ettik ve ikinci safra kesesini biraz zor da olsa aldık. İkinci safra kesesi, ana safra kanalı dediğimiz poledok kanalına baskı yapıp neredeyse çürümesine, tıkanıklığına sebep olup hayati tehlike oluşturabilirdi" diye konuştu.

"'SENDE SAFRA KESESİ VAR' DEYİNCE ŞOK OLDUM"

Çok farklı tedavilerin uygulandığını belirten hasta Karacaoğlu ise, "Daha önce 2009’da operasyon geçirdim. Uzun bir zaman rahatsızlığım olmadı ama yazın yoğunlaşmaya başladı. Tekrar hastaneye geldik ve doktor safra kesesi taşı olduğunu söyledi. Hocaya ben safra kesesi ameliyatı olmuştum deyince üzerinde durmamıştı. Farklı tedaviler uygulandı. Son 1-2 aydır ağrılarım daha da artarak yoğunlaştı. Buraya geldik ve film çektik, İmdat bey safra kesesinde taş var dedi bana. Ben safra kesesinden ameliyat oldum deyince doktor da şaşırdı. Yapılan ultrasonun ardından gerçekten ikinci bir safra kesesi olduğu ortaya çıktı. Filmlerden sonra hocam ile baya şaştık. Sende safra kesesi var deyince şok oldum" ifadelerini kullandı.

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